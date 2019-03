Sirma Boshnakova tritt die Nachfolge von Rémi Grenier als CEO von Allianz Partners an

Allianz SE, München



Sirma Boshnakova wird mit Wirkung zum 1. April 2019 Chief Executive Officer von Allianz Partners. Rémi Grenier, seit 2015 CEO von Allianz Partners, möchte sich neuen unternehmerischen Herausforderungen außerhalb der Allianz Gruppe stellen. Da Allianz Partners nun in einen neuen, fünfjährigen strategischen Zyklus eintritt, hat er beschlossen, die Verantwortung für das Wachstum der Gruppe in andere Hände zu legen.



Sirma Boshnakova ist derzeit Leiterin des Geschäftsbereichs West- und Südeuropa der Allianz SE. Sie begann ihre Karriere bei Boston Consulting Group und übernahm dann Management- und Top-Führungspositionen in der Pharma- und Versicherungsbranche, bevor sie 2015 zur Allianz kam.



Rémi Grenier stieß 2006 zur Allianz Gruppe und nahm seither verschiedene Top-Management-Positionen ein. Nach acht Jahren als CEO und Chairman von Allianz Assistance (ehemals Mondial Assistance) war er maßgeblich am Aufbau von Allianz Partners beteiligt und führte die Gruppe in den letzten fünf Jahren als CEO erfolgreich durch ihre Transformation.



