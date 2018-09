SIS Medical bringt drei neuartige Ballonkatheter auf den Markt: EasyT, NIC 1.1 hydro und NIC Nano hydro setzen neue Standards

SIS Medical,

Frauenfeld, 05. September 2018 - SIS Medical, ein Schweizer Hersteller von innovativen Kardiologieprodukten, bringt drei neuartige Typen seiner Ballonkatheter an den Markt: EasyT, NIC 1.1 hydro und NIC Nano hydro verfügen über Eigenschaften, die neue Standards für Ballonkatheter setzen. Zudem erhielten diese kürzlich das CE-Zeichen. Diese Kennzeichnung ermöglicht nun die Kommerzialisierung der Produkte innerhalb der Europäischen Union und erleichtert die Registrierung in Asien, Südamerika sowie in einigen Ländern des Mittleren Ostens, sodass auch dort die SIS-Produkte in naher Zukunft vertrieben werden können.

Die Ballonkatheter von SIS Medical finden in der Kardiologie Verwendung, um verengte und verschlossene Herzgefäße zu erweitern. Der Blutfluss in den betroffenen Gefäßen kann somit wieder voll hergestellt werden, der Herzmuskel wird wieder vollständig mit Sauerstoff versorgt. Das verhilft betroffenen Patienten zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit oder ermöglicht eine vollständige Rückkehr in den ausgeübten Beruf. Die Ballonkatheter werden meist von der Pulsarterie aus über einen Führungsdraht und -katheter in die Engstelle der Blutgefäße platziert und mit Druck (8-35 bar) aufgeblasen, wodurch die Engstelle beseitigt wird. Herkömmliche Operationen lassen sich so in 80 Prozent aller Fälle vermeiden.

Der EasyT-Katheter dient der Vorbereitung einer Stentimplantation und eignet sich aufgrund seines kleinen Profils und seiner besonderen Kurvengängigkeit für eine Vielzahl von Gefäßverengungen. Bis dato gängige Ballonkatheter, im Hochdruckbereich mit geringem Durchmesserwachstum, weisen diese Kurvengängigkeit nicht auf. Die Produkte NIC 1.1 hydro und NIC Nano 0.85 hydro haben das tiefste Passageprofil und die kleinsten Durchmesser am Markt und können dem im Wettbewerbsvergleich höchsten Druck bei Gefäßverschlüssen standhalten. Durch eine spezielle hydrophile Beschichtung zeichnet diese beiden Katheter zudem eine sehr gleitfähige Oberfläche mit geringstem Reibungswiderstand auch bei gekrümmten Gefäßen aus. Die drei neuen Katheter wurden sehr erfolgreich in diversen Kliniken in Deutschland und der Schweiz getestet. Sie verfügen über ein neues, innovatives Design des Katheteranschlusses in Flügeldesign. Dies erleichtert erheblich die Identifikation der richtigen Ballongröße sowie die Handhabung während der Operation. Willi Zwahlen, Geschäftsführer und Gründer von SIS Medical, sagt: "Nach nur zwei Jahren an unserem neuen Standort haben wir die drei neuen Ballonkatheter zur Marktreife entwickelt. Das ist für uns ein toller Erfolg und ein echter Meilenstein in unserem Produktportfolio. Wir verfolgen damit konsequent die Ziele unserer Internationalisierungsstrategie und können nun unsere Vertriebsaktivitäten weiter ausbauen sowie signifikante Umsatzzuwächse generieren."

2015 hatte sich die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement im Rahmen einer Wachstumsfinanzierung an SIS Medical beteiligt, um den Bereich Forschung & Entwicklung weiter auszubauen und die internationale Marktpräsenz signifikant zu erhöhen. Ein erster wichtiger Meilenstein war hierbei der Bezug einer neuen Produktionsstätte in Frauenfeld im Schweizer Kanton Thurgau Anfang 2016.

Über die SIS Medical AG Gruppe: Die Schweizer SIS Medical AG ist ein innovativer Hersteller von Kardiologieprodukten. SIS Medical stellt Ärzten innovative Ballonkatheter zur Verfügung und ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Das Produktportfolio umfasst dabei sowohl besonders kleine als auch besonders druckfeste Ballonkatheter, die auch bei sehr hohen Drücken Formstabilität sicherstellen.

Die Gesellschaft entwickelt und produziert am Schweizer Standort Frauenfeld in einer hochmodernen Fertigungsstätte. Die SIS Medical AG ist im mehrheitlichen Besitz des Medizintechnikinvestors SHS (www.shs-capital.eu), der die Gesellschaft seit 2015 bei der internationalen Expansion begleitet. Geschäftsführer sind Mitgründer und Aktionär Willi Zwahlen sowie, Patrick Looser CFO und Dr. Fabian Eckermann, COO

