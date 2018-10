SISSI STRAWBERRY: Erfolgreicher Kampagnenstart für weltweit ersten Erdbeerbaum

Im Herbst 2017 hat die Gusta Garden GmbH mit PAUL POTATO den weltweit ersten professionellen Kartoffelturm prasentiert und ist damit Anfang dieses Jahres via Kickstarter mit über 1.000 Vorbestellungen erfolgreich in den Markt eingestiegen. Nun folgt mit SISSI STRAWBERRY die zweite Produktlinie des Kärntner Unternehmens und erneut erobert das Produkt die Herzen der internationalen Hobbygärtner. Innerhalb weniger Stunden war das Ziel von EUR 10.000,- auf Kickstarter erreicht, bis 16. November 2018 können die innovativen Erdbeerbäume noch vorbestellt werden.

Bodensdorf (pts021/01.10.2018/12:25) - Im Herbst 2017 hat die Gusta Garden GmbH mit PAUL POTATO den weltweit ersten professionellen Kartoffelturm prasentiert und ist damit Anfang dieses Jahres via Kickstarter mit über 1.000 Vorbestellungen erfolgreich in den Markt eingestiegen. Nun folgt mit SISSI STRAWBERRY die zweite Produktlinie des Kärntner Unternehmens und erneut erobert das Produkt die Herzen der internationalen Hobbygärtner. Innerhalb weniger Stunden war das Ziel von EUR 10.000,- auf Kickstarter erreicht, bis 16. November 2018 können die innovativen Erdbeerbäume noch vorbestellt werden.

Nach der Kartoffel kommt die Erdbeere

Mit seinem Kartoffelturm PAUL POTATO hat Gusta Garden-Geschäftsführer Fabian Pirker im vergangenen Jahr eine platzsparende Variante zum Anbau von Kartoffeln entwickelt. Sein Produkt ermöglicht eine ergiebige Ernte auch auf kleinstem Raum, etwa am Balkon oder natürlich im eigenen Garten. Ein Konzept, das die Herzen der internationalen Hobbygärtner rasch überzeugte: binnen weniger Tage wurden im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Kickstarter über 1.000 Stück der Kartoffelturme vorbestellt und mehr als Eur130.000,- umgesetzt. Mittlerweile wurden mehrere tausend Stück in die ganze Welt versandt und das Team rund um Fabian Pirker ist bereit für ein neues Abenteuer: SISSI STRAWBERRY - der weltweit erste Erdbeerbaum.

Gesunde Erdbeeren aus dem eigenen Garten

In Zeiten diverser Lebensmittelskandale und schwindendem Vertrauen in Lebensmittelproduzenten wird es immer wichtiger, eine Moglichkeit zu haben, selbst gesunde Lebensmittel anzubauen. Gerade Erdbeeren scheinen regelmaßig in diversen unabhangigen Rankings der am meisten mit Chemikalien behandelten Lebensmitteln auf bzw. fuhren diese an. Mit dem Erdbeerbaum SISSI STRAWBERRY reagiert die Kärntner Gusta Garden GmbH auf diesen negativen Trend und ermoglicht den Anbau von gesunden Erdbeeren zu Hause.

Pirker: "Wir haben mit SISSI STRAWBERRY ein stylishes Pflanzgefaß fur Erdbeeren entwickelt. Die einzelnen Elemente lassen sich in unterschiedlichen Aufbauformen kombinieren, sodass sich perfekt ihrer Umgebung anpasst - egal ob im großen Garten oder am kleinen Stadtbalkon." Dabei hat man volle Kontrolle uber die Anbaubedingungen sowie Ernte und kann die saftigen Vitaminbomben zu 100 % genießen.

Produktvorstellung erneut auf Kickstarter

Gemeinsam mit seinen Co-Foundern Armin Buttazoni, Lukas Bürger und David Dietrich hat Fabian Pirker erneut eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gestartet, erreichbar über den Link https://kck.st/2NG4jlS. Bis 16. November 2018 können Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner das Produkt auf Kickstarter mit tollen Rabatten von bis zu 50% vorbestellen. Das gunstigste Modell SISSI STRAWBERRY classic (mit Untersetzer und 6 Elementen) ist ab EUR 44,- erhältlich, allerdings nur in limitierter Stuckzahl. Auch andere Varianten der neuen Produktlinie wie SISSI STRAWBERRY standing (mit Standfuß und 4 Elementen), SISSI STRAWBERRY infinity (mit Untersetzer, Wandhalterung und 10 Elementen) oder die Hangevariante SISSI STRAWERRY hanging (mit Befestigungsset und 4 Elementen) sind ebenfalls im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne erhältlich.

Pirker: "Die Auslieferung aller SISSI STRAWBERRY Modelle ist fur Marz 2019 geplant. Bis dahin freuen wir uns über jede Unterstützung, egal ob in Form einer Vorbestellung, einer Erwähnung in Sozialen Medien oder der Weiterempfehlung an Freunde und Kollegen. Ich wünsche allen HAPPY PLANTING!"

Kontakt: Gusta Garden GmbH Tel.: +43 676 60 36 200 E-Mail: office@gustagarden.com

Links: Webseite: https://www.gustagarden.com Kickstarter: https://kck.st/2NG4jlS Crowdfunding Video: https://bit.ly/2QZvtBY Pressekit: https://bit.ly/2xDUnix

