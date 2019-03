Sisvel meldet Inbetriebnahme der Video-Coding-Lizenzplattform

Sisvel International S.A. meldet heute die Inbetriebnahme der Video-Coding-Lizenzplattform. Dabei handelt es sich um eine neue Patentlizenzplattform, die zwei neue, separat angebotene Programme für Gemeinschaftslizenzierung - bzw. Patent-Pools - umfasst, mit denen Lizenzen unter Patenten, die für die VP9- bzw. AV1-Spezifikationen relevant sind, angeboten werden. Die Video-Coding-Lizenzplattform startet mit Patentportfolios, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle einer Reihe innovativer Unternehmen befinden, darunter JVCKENWOOD, NTT, Orange, Philips und Toshiba IPR Solutions.

Weitere Informationen über die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Video-Coding-Lizenzplattform von Sisvel erhalten Sie unter http://sisvel.com/licensing-programs/audio-and-video-coding-decoding/video-coding-platform/introduction oder bei Sisvel auf Anfrage von Unternehmen, die derzeit eine Lizenz benötigen.

Sie erreichen Sisvel unter den folgenden E-Mail-Adressen: vp9@sisvel.com oder av1@sisvel.com

Die Gemeinschaftslizenzen schließen sich an die erfolgreichen fairen und innovativen Lizenzierungsprogramme von Sisvel an und entsprechen den Anforderungen des Marktes hinsichtlich effizienter Lizenzierung. Sie machen die VP9- und AV1-Patente leichter zugänglich, unabhängig von der Tatsache, dass die Spezifikationen bisher von keiner Normenorganisation übernommen wurden und keinen von derartigen Organisationen erstellten Richtlinien unterliegen. Die Video-Coding-Lizenzplattform sorgt zudem dafür, dass alle Nutzer dieser Technologien in den Genuss der Transparenz und Zweckmäßigkeit der im Rahmen dieser neuen Programme verfügbaren Lizenzbedingungen kommen.

Die Video-Coding-Lizenzplattform enthält die beiden Lizenzprogramme für VP9 und AV1 und steht weiteren Patentinhabern mit relevanten Patenten offen, die für die breit gestreute Lizenzierung an Nutzer dieser Technologien verfügbar sind und damit zur Effizienz der Plattform beitragen. Hiermit fordert Sisvel alle Parteien mit Patenten, die vermutlich für die VP9- oder AV1-Spezifikationen relevant sind, auf, Sisvel zu kontaktieren und diese Patente für eine Auswertung durch die designierten, unabhängigen Gutachter des Programms vorzulegen.

Über Sisvel

Sisvel International S.A. ist die Dachgesellschaft der Sisvel-Gruppe. Sisvel ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Verwaltung von geistigem Eigentum und Wertmaximierung von Patentrechten. Die 1982 gegründete Sisvel-Gruppe ist weltweit mit Unternehmen in Italien, den USA, Hongkong, Japan, Deutschland, Luxemburg und Großbritannien tätig und setzt ihre Fachkräfte mit Know-how in technischen, rechtlichen und Lizenzierungsfragen effektiv ein. Sisvel verfügt über langjährige Erfahrung bei der erfolgreichen Verwaltung von Patentportfolios, u. a. von Patenten im Zusammenhang mit den als MP3 und MPEG-Audio bekannten Audiokompressions-Standards.

Sisvel betreibt zurzeit Patentpools und Programme zur Gemeinschaftslizenzierung in den Bereichen DVB-T2, DVB-S2X, MCP, LTE/LTE-A, 3G, Wi-Fi und Recommendation Engine, in Kombination mit dem Sisvel-Wireless-Lizenzprogramm und dem DSL-Lizenzprogramm.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sisvel.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

