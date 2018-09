SloanLED führt eine zehnjährige Produkt- und Arbeitsgarantie für LED-Produkte ein

SloanLED, seit mehr als 60 Jahren führend in der Lichttechnologie, gibt heute eine erweiterte Garantie für seine beliebtesten Beschilderungsprodukte bekannt. Das Angebot einer zehnjährigen begrenzten Produkt- und Arbeitsgarantie macht SloanLED besonders. Der Branchenstandard für die meisten gewerblichen LED-Lichthersteller auf der ganzen Welt ist, eine fünfjährige LED-Garantie anzubieten. SloanLED verdoppelt seine Produktgarantie und fügt eine Arbeitshilfegarantie hinzu, damit seine Kunden ruhig schlafen können. Für Netzteile hat SloanLED der bestehenden fünfjährigen Produktgarantie eine fünfjährige Arbeitshilfegarantie hinzugefügt. Auf Grund seiner Verfahren zur qualitativ hochwertigen Produktion und seine rigorosen Produkttests hat SloanLED Vertrauen in die Qualität seiner Produkte. Die vollständige Produktliste und die Reichweite ihrer Garantie finden Sie hier.

„Nach Stunden beschleunigter Lebenszeittests ist SloanLED zuversichtlich, dass es die langfristige Zuverlässigkeit von Beschilderungsprodukten gezeigt hat“, sagte Tom Beyer, President und CEO von SloanLED. „SloanLED verfügt durch die Verpflichtung , seine Kunden mit einer zehnjährigen begrenzten Produkt- / Arbeitsgarantie mit Online-Anspruchsformularen zu unterstützen, die keine Registrierung erfordern, über ein Alleinstellungsmerkmal. Damit zeigen wir, wie sehr wir an unsere Produkte glauben - es ist die eine Garantie, die Sie niemals in Anspruch nehmen müssen.“

ÜBER SLOANLED

SloanLED ist Vorreiter bei angewandten Lichttechnologielösungen und verfolgt die Vision, die Welt zu erleuchten. Unsere Mission besteht darin, unseren Kunden in den Marktsegmenten Beschilderung, Einzelhandel, Sport, Gastgewerbe, Petroleum und Werbung innovative, anwendungsbasierte Lichtlösungen zu liefern. Durch enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln, testen und erbringen wir umfassende Lösungen, die sich auf die Gesamtbetriebskosten und die Maximierung der Investitionsrentabilität konzentrieren und eine positives Erfahrung bieten. Wir arbeiten mit unseren Branchenführungspartnern zusammen, um die Technologie voll auszuschöpfen, die Forschung im Blick zu behalten und unsere Organisation, unsere Abläufe und unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern. SloanLED stellt seit über 60 Jahren die beste Lichttechnologie und Unterstützung, hervorragende technische Hilfestellung und einen einzigartigen Kundendienst bereit. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Ventura, Kalifornien, und hat in den Niederlanden ein europäisches Büro, das den Rest der Welt bedient. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf SloanLED.com.

