SMART COMPANY-Schnellcheck: Wer hat Zukunft? Deutschlands Pisa-Test für Unternehmer

Wie smart ist mein Unternehmen? Mittelständler müssen die Zukunftsfähigkeit ihres Denkens und Handelns einschätzen können. Wirtschaft, Wissenschaft und Medien helfen erstmals vereint dabei. Das DUB UNTERNEHMER-Magazin und KPMG haben gemeinsam mit den Hochschulen in Paderborn und Regensburg Deutschlands SMART COMPANY-Schnellcheck gestartet.

Wo steht mein Unternehmen? Wie zukunftsfähig bin ich aufgestellt? Diese Fragen muss sich in Zeiten galoppierender digitaler Transformation so gut wie jeder deutsche Unternehmer stellen. Dennoch verzichten mehr als 75 Prozent darauf, in digitale Geschäftsmodelle zu investieren. Das belegt eine aktuelle Studie des Digitalverbands Bitkom. Damit droht ein großer Teil der deutschen Unternehmen den Anschluss zu verlieren - vor allem der Mittelstand ist betroffen.

Die Versetzung in die digitale Oberstufe erscheint gefährdet. Wie smart sind die Unternehmen in der (digitalen) Realität? Als Pisa-Test für den deutschen Mittelstand haben DUB UNTERNEHMER-Magazin und KPMG Atlas in Kooperation mit der Universität Paderborn und der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH) den SMART COMPANY-Check entwickelt. "Wer die Digitalisierung negiert, verliert", warnt Jens de Buhr, Medienunternehmer und Herausgeber des DUB UNTERNEHMER-Magazins.

Der SMART COMPANY-Schnellcheck ermöglicht erstmals eine wissenschaftlich fundierte Selbsteinschätzung - als Basis für eine zukunftsgerichtete Digitalstrategie. "Die Vordenker in den Unternehmen müssen die Chancen des technologischen Wandels erkennen", betont Professor Dr. Thomas Liebetruth von der OTH.

So funktioniert der SMART COMPANY-Schnellcheck: Einfach unter dub.de/schnellcheck 12 Fragen online beantworten - die Auswertung gibt es direkt im Anschluss. Jeder Teilnehmer erhält nicht nur sofort sein Zwischenzeugnis in Sachen Zukunft, sondern bekommt zusätzlich einen DUB UNTERNEHMER-Mediengutschein im Wert von 45 Euro, um sich rund um die digitale Transformation regelmäßig inspirieren lassen zu können.

Wer bei der digitalen Standortbestimmung weiter in die Tiefe gehen will, sollte nach dem Schnellcheck auch an der großen SMART COMPANY-Exzellenz-Analyse teilnehmen. Diese Premium-Variante des SMART COMPANY-Checks mit gut 40 Fragen analysiert die Digitalkompetenz der Unternehmen und Zukunftsfähigkeit in den Details. Der Clou: Die smartesten Unternehmen werden prämiert. Der Preis für in dieser Disziplin herausragende Unternehmen wird auf der feierlichen Gala im Rahmen der Verleihung des Deutschen Exzellenz-Preises in Frankfurt vergeben.

