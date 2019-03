Smart Contract Security Alliance nimmt Fujitsu R&D Center als neues Mitglied auf

San Francisco - Die Smart Contract Security Alliance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408553-1&h=1729865324& u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408553 -1%26h%3D1732918317%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartcontractsecuri tyalliance.com%252F%26a%3DSmart%2BContract%2BSecurity%2BAlliance&a=Sm art+Contract+Security+Alliance), einem Kooperationsprojekt von Branchenführern, die sicherheitsbezogene Standards und Richtlinien für die Blockchain-Branche empfehlen, nimmt Fujitsu R&D Center ...

San Francisco - Die Smart Contract Security Alliance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408553-1&h=1729865324& u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408553 -1%26h%3D1732918317%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartcontractsecuri tyalliance.com%252F%26a%3DSmart%2BContract%2BSecurity%2BAlliance&a=Sm art+Contract+Security+Alliance), einem Kooperationsprojekt von Branchenführern, die sicherheitsbezogene Standards und Richtlinien für die Blockchain-Branche empfehlen, nimmt Fujitsu R&D Center Co., Ltd. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408553-1&h=696441789&u=htt ps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408553-1%26 h%3D4203351238%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fujitsu.com%252Fcn%252Fen %252Fabout%252Flocal%252Fsubsidiaries%252Ffrdc%252F%26a%3DFujitsu%2BR %2526D%2BCenter%2BCo.%252C%2BLtd.&a=Fujitsu+R%26D+Center+Co.%2C+Ltd.) als neues Mitglied auf. Fujitsu R&D Center, ein Gruppenunternehmen von Fujitsu mit Sitz in China, ist die erste Forschungs- und Entwicklungseinrichtung mit einem unabhängigen Rechtsstatus in China. Die 1935 gegründete Fujitsu Limited ist Japans Top-IT-Anbieter und ist ebenfalls führend in der Entwicklung von Hyperledger.

"Fujitsu ist ein langjähriges und erfolgreiches IT-Unternehmen, das wichtige Beiträge für Hyperledger geleistet hat", sagt Richard Ma, CEO von Quantstamp und Mitgründer der Smart Contract Security Alliance. "Wir freuen uns, die Beteiligung und das Interesse an Hyperledger in die gemeinsame Expertise der Allianz aufzunehmen."

Während Konzernunternehmen im Allgemeinen an Blockchain-Anwendungen interessiert sind, haben fehlende Sicherheitsstandards dazu geführt, dass viele potenzielle Nutzer noch abwarten. Blockchain-Anwendungen wie Smart Contracts bieten ein großes Potenzial für Unternehmen in zahlreichen Sektoren, denn damit können Effizienzen geschaffen und Probleme gelöst werden, die mit anderen Technologien nicht gelöst werden können. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherheitsrelevante Herausforderungen mittels Initiativen wie der Smart Contract Security Alliance zu meisten, die der flächendeckenden Einführung von Blockchain im Weg stehen.

Die Smart Contract Security Alliance, gegründet von Quantstamp (ht tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408553-1&h=2867011816&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408553-1%26h%3D242 8990745%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fquantstamp.com%252F%26a%3DQuantstamp &a=Quantstamp), arbeitet mit Branchenführern zusammen, um akzeptierte Standards für die Bereitstellung und Evaluierung der Sicherheit von Smart Contracts und Blockchain-Anwendungen zu entwickeln. Durch die Entwicklung dieser Standards zielt die Smart Contract Security Alliance darauf ab, die Blockchain-Branche professioneller zu gestalten und den breiten Einsatz zu erleichtern.

"Organisationen wie die Smart Contract Security Alliance sind entscheiden, um Professionalität und Sicherheit in die aufkommende Blockchain-Branche zu bringen", sagt Kentarou Fuji, VP der Global Marketing Unit bei Fujitsu Limited. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Rahmen der Allianz mit unseren Peers, um der Branche dabei zu helfen, ihr massives Potenzial auszuschöpfen."

Zu den Mitgliedern der Smart Contract Security Alliance gehören Quantstamp, Layer X, NRI Secure, Blockgeeks, Modular Inc., und National University of Singapore Crystal Centre School of Computing. Mit dieser Allianz erhält die Blockchain-Gemeinschaft bald mehr Orientierungshilfe und kann Erkenntnisse in Zusammenhang mit der Sicherheit von Smart Contracts austauschen.

Fujitsu Limited ist ein Premium-Mitglied von Hyperledger. Im Juli 2017 erhöhte das Unternehmen die Geschwindigkeit von Hyperledger-Transaktionen um 270%, indem die Kommunikation zwischen Blockchain-Anwendungen und der zugrunde liegenden Blockchain verbessert wurde. Fujitsu entwickelte ebenfalls einen "Blockchain-Produktisierungsrahmen", mit dem Unternehmen minimal anwendungsfähige Produkte (MVPs) innerhalb von 5 Tagen entwickeln können. Letzten Juni hat das Unternehmen ein "Blockchain Asset Service"-Produkt lanciert, mit dem Unternehmen Produkte besser an potenzielle Kunden vermarkten können. Im März 2018 hat Fujitsu eine Software entwickelt, die potenzielle Schwachstellen in Ethereum-Smart-Contracts ermitteln kann.

Sicherheitsunternehmen, die daran interessiert sind, Blockchain-Technologiestandards voranzutreiben, werden ermutigt, Mitglied der Smart Contract Security Alliance zu werden. Dadurch erhalten diese eine Stimme in Bezug auf die zukünftige Blockchain-Sicherheit.

Mehr Informationen unter SmartContractSecurityAlliance.com (https: //c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408553-1&h=2176221139&u=https%3A%2F%2F c212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408553-1%26h%3D4082160 840%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fsmartcontractsecurityalliance.com%252F%2 6a%3DSmartContractSecurityAlliance.com&a=SmartContractSecurityAllianc e.com) oder nehmen Sie direkt Kontakt auf unter hello@smartcontractsecurityalliance.com

Erfahren Sie mehr über Fujitsu unter fujitsu.com/global/ (https:// c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408553-1&h=619313539&u=https%3A%2F%2Fc21 2.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408553-1%26h%3D3809920732 %26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fujitsu.com%252Fglobal%252F%26a%3Dfujit su.com%252Fglobal%252F&a=fujitsu.com%2Fglobal%2F)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838334/Fujitsu_Smart_Contr act_Security_Alliance.jpg

