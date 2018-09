Smart solutions für die Zukunft der Fotoprodukte / CEWE auf der photokina 2018

Oldenburg/Köln - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - CEWE will als Europas führender Fotoservice und Online-Druckpartner technologischer Vorreiter bleiben und dazu neue Möglichkeiten der Digitalisierung vorantreiben. Auf der photokina ...

CEWE will als Europas führender Fotoservice und Online-Druckpartner technologischer Vorreiter bleiben und dazu neue Möglichkeiten der Digitalisierung vorantreiben. Auf der photokina zeigt das börsennotierte Oldenburger Unternehmen noch bis Samstag mehrere Produktstudien, die neue Technologien für die Erstellung von Fotoprodukten nutzen.

CEWE FOTOBUCH auf Kommando

Die Erstellung von Fotobüchern ist ein kreativer Prozess, der vielen Menschen großen Spaß macht, manchen aber nicht schnell genug gehen kann. Beim CEWE FOTOBUCH auf Kommando kann die CEWE FOTOWELT App per Spracheingabe dazu aufgefordert werden, einen Gestaltungsvorschlag für einen speziellen Anlass - beispielsweise dem letzten Urlaub - zu machen. Die Software sucht sich automatisch die besten zugehörigen Fotos aus, wählt ein passendes Format und Layout und präsentiert nach wenigen Sekunden einen beeindruckenden Vorschlag. CEWE Vorstandsvorsitzender Dr. Christian Friege: "Die Aussicht auf eine derart einfache Erstellung eines CEWE FOTOBUCH fasziniert mich. Das kann uns noch einmal eine ganz neue Nutzergruppe erschließen. Allen kreativen Köpfen möchte ich aber sagen: Es wird immer möglich bleiben, an jedem Punkt einzugreifen, die Vorschläge zu verbessern oder ein CEWE FOTOBUCH komplett selbst zu erstellen."

CEWE Fototagebuch

Per Sprachsteuerung erzählen die Nutzer dem CEWE Fototagebuch auf ihrem Smartphone, was sie wann, wo und mit wem erlebt haben. Die gesprochenen Informationen werden in Text umgewandelt und durch künstliche Intelligenz von IBM Watson automatisch auf Zeit, Ort und Personen analysiert - im Zweifel fragt das System noch einmal nach. Die Informationen werden mit den entsprechenden Fotos auf dem Gerät verknüpft. So können besondere Momente noch besser festgehalten werden - der ideale Startpunkt für die Erstellung weiterer CEWE Produkte.

Intelligente Fotoorganisation

Nicht erst mit dem Boom der Smartphone-Fotografie ist wohl die größte Herausforderung aller Fotografen die schier unübersehbare Bilderflut, die sich auf Speicherkarten, Festplatten und Handys ansammelt. Daraus die erinnernswerten Momente herauszufiltern, kostet viel Zeit. Hier setzt CEWE mit der intelligenten Fotoorganisation an. Bereits zur photokina 'live' ist die Gesichtserkennung von HP Pixel Intelligence, welche als Option in die Anwendung CEWE MYPHOTOS integriert wurde. Ebenfalls schon in der aktuellen Software nutzbar ist auf Wunsch die Erkennung von besonderen Ereignissen. Ein Algorithmus analysiert dabei beispielsweise anhand der Metadaten der Fotos die Entfernung von zu Hause, die Dauer der Abwesenheit oder eine Häufung von Bildern und ordnet diese dann einem entsprechenden Ereignis zu. Auf der photokina noch im Beta-Stadium zu sehen sind Funktionen wie eine Objekterkennung auf den Fotos sowie die Markierung besuchter Orte auf einer Karte. Auch eine komplexe Suche nach Personen, Orten, Objekten und Zeit wird bereits gezeigt und ist in Kürze für die App einsatzbereit. So lässt sich beispielsweise mit der Eingabe "Martin Paris Eiffelturm 2018" innerhalb tausender Bilder sekundenschnell das gesuchte Foto finden.

CEWE Kunden-Charta: Digitalisierung mit Verantwortung

Digitalisierung und neue Technologien wie künstliche Intelligenz werden in Politik und Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Dr. Christian Friege betont dazu: "Wir stehen für einen reflektierten Fortschritt. CEWE verfolgt eine verantwortungsvolle und kundenzentrierte Nutzung von digitalen Technologien. Unsere zugrundeliegende Haltung haben wir daher in einer Kunden-Charta formuliert." Die Inhalte wurden vorab im CEWE-Kundenforum mit Nutzern der Produkte diskutiert. Darüber hinaus hat CEWE einen unabhängigen Beirat für Digitalisierung gegründet, der neue Technologien vor ihrer Einführung diskutiert und bewertet. Mitglieder des Beirats sind unter anderem der Physiker und Moderator Ranga Yogeshwar für die Kundenperspektive sowie Prof. Dr. Susanne Boll von der Universität Oldenburg. Kernpunkte der Charta sind Datenschutz, Transparenz, volle Kontrolle und Entscheidungsfreiheit der Kunden sowie ein Bekenntnis, Forschung und Lehre zu diesen Themen in Europa zu fördern. Die vollständige Charta finden Sie unter https://company.cewe.de.

