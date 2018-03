24.03.2018 - 09:12 Uhr Smart Startup Leverages Blockchain to Bring Smart Contracts to the Masses

LONDON, March 24, 2018 /PRNewswire/ -- A new era for SMEs as SMRT Tokens enable efficient, transparent and borderless business transactions - Enables small businesses to be born global - Smart contracts offer frictionless trade - Pre- ICO launch for bulk purchase investors on Saturday 24th March 2018 The Smart Startup Company, founded by Den vollständigen Artikel auf wallstreet-online.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick