Smarte LTE-Mobilfunkantenne zeigt sich klein, stark & flexibel

Zwettl (pts023/06.12.2018/15:00) - Die neue Puck-Serie von POYNTING sind Klein-Profil-Rundstrahlantennen für LTE, Wi-Fi, GPS/GLONASS mit flexiblen Montagemöglichkeiten für industrielles IoT/M2M, Smart-Messgeräte, Smart-Utilities oder Transport-Anwendungen.

Einfache und flexible Montage Die kompakten Mobilfunk-Antennen überzeugen neben der Vielzahl an verfügbaren Frequenzbändern vor allem auch mit ihrer einfachen Montage an der Wand, am Mast, im Schrank oder an Fahrzeugen (Durchgangsbohrung).

Hervorragende Strahlungsmuster Aufgrund ihrer hervorragend technischen Eigenschaften und des soliden Designs, mit optimierter Größe, bieten die Antennen eine außergewöhnliche Leistung. Die bestens ausbalancierten Strahlungsmuster, insbesondere auch in den höheren Frequenzbändern, tragen zu sehr gutem LTE-Durchsatz und hoher Verbindungsstabilität bei. Überragend auch die Vielzahl an Optionen für MIMO LTE, MIMO Wi-Fi und GPS / GLONASS, die innerhalb desselben Gehäuses je nach Anwendung in unterschiedlichen Modellen erhältlich sind.

Ing. Jacqueline Miniböck, zuständig für den Bereich Antennen bei BellEquip, dem niederösterreichischen Systemanbieter infrastruktureller Lösungen für den effizienten und sicheren Betrieb elektronischer Anwendungen, ist vor allem von der Puck-5 begeistert: "Sie ist sicher das Vorzeigeprodukt der Serie. Die 5-in-1-Antenne, mit 2x2 MIMO LTE, 2x2 MIMO Wi-Fi (Dualband 2,4 GHz und 5 GHz) und GPS/GLONASS, überzeugt auch in signalschwachen Umgebungen."

Stärken: * ausgezeichnetes Gleichgewicht bei Strahlungsmustern * bessere Leistung bei hohen Frequenzbändern als beim Mitbewerb * einfache Installation mit vielen Montagemöglichkeiten - Wand-, Mast-, Schrank- oder Fahrzeugmontage mit Durchgangsbohrung * ultrakompaktes Design (Ø 100 mm x 36 mm) * Wasserdicht und staubdicht (entspricht IP68) * Hoch robust (IK08) und feuerbeständig (ECE-R 118.02) * UV-stabiles Gehäuse * 5G bereit; umfasst 3,2 GHz bis 3,8 GHz CBRS Band

Weitere Infos zur PUCK-Serie: https://www.bellequip.at/produkte/mobilfunk-lte-4g-hspa-3g-umts-gsm-antennen/puck-serie-poynting-rundstrahlantenne-2x2-mimo-lte-2x2-mimo-wi-fi-dual-band-gps-glonass

http://www.bellequip.at Technik, die verbindet!

Über BellEquip - Technik, die verbindet Das Unternehmen BellEquip mit Sitz in Zwettl (NÖ) zählt zu den führenden Systemanbietern von infrastrukturellen Lösungen für den effizienten und sicheren Betrieb elektronischer Anwendungen in den Bereichen Remoteservice, Automatisierungs- und Kommunikationstechnik.

Die BellEquip-Stärken lassen sich in sechs Bereiche zusammenfassen: * M2M, IoT, WLAN & Antennen * KVM & Audio/Video Signalverteilung und -verlängerung * USV, Energieverteilung und -messung * Umgebungsmonitoring & Sensorik * Industrielle Netzwerktechnik * Technik, Service, Support & RMA

Das Waldviertler Team, mit "Der Technik, die verbindet", realisiert auf Basis der breiten Produktpalette kunden- und bedarfsorientierte Lösungen mit großem Systemwissen und Hausverstand.

