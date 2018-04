Smithers Viscient Europe ernennt Jane Gray als Senior Manager für terrestrische Ökotoxikologie

Smithers Viscient, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organisation, CRO), meldete heute die Besetzung der Stelle als Senior Manager für terrestrische Ökotoxikologie mit Jane Gray.

Jane Gray, Senior Manager, Terrestrial Ecotoxicology at Smithers Viscient (Photo: Business Wire)

Gray kommt mit mehr als 17 Jahren CRO-Erfahrung als äußerst erfahrene terrestrische Ökotoxikologin zu Smithers. Gray wird dem Management multidisziplinärer Teams vorstehen und die Einführung neuer Studienarten sowie das Design und die Durchführung von Richtlinien- und nichtstandardmäßigen Studien zur Erfüllung spezifischer Sponsorenziele sowie der Ziele regulatorischer Stellen leiten.

„Wir freuen uns, Jane Gray an Bord zu haben. Mit ihr werden wir das terrestrische Team weiter ausweiten und unsere Geschäfte in Harrogate ausbauen. Jane Grays Erfahrung und Fähigkeiten im Bereich Nichtzielarthropoden, Nichtzielpflanzenstudien und einer Reihe von Bestäuberstudien werden einen sehr wichtigen Beitrag dabei leisten, unsere Kunden in Europa und weltweit zu unterstützen“, so David Mitchell, Director of Ecotoxicology.

Gray führt einen Bachelor of Science-Titel in Biochemie mit Pharmakologie. Bevor sie zu Smithers Viscient kam, war Gray 27 Jahre lang in der agrochemischen Industrie als Wissenschaftlerin bei Aventis Crop Science UK insbesondere in der Entwicklung neuer Pestizide tätig. Darauf folgten Positionen mit zunehmender Verantwortung bei Envigo, ehemals Huntingdon Life Sciences.

# # #

Über Smithers Viscient

Smithers Viscient ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organisation, CRO). Das Unternehmen liefert ein breitgefächertes Angebot an Ökotoxikologie-, Umwelt-, Stoffwechsel- und Chemie-Dienstleistungen für die Sektoren Pharmazie, Pflanzenschutz, Chemie und Haushaltsprodukte für Verbraucher. Kompetenzen im Bereich Bestäubertests beinhalten Laborstudien, Halbfeld- und Feldexpositionen. Das Unternehmen Smithers Viscient führt mit Laboren in Nordamerika und Europa seit 45 Jahren Umweltstudien bezüglich einheitlicher Richtlinien und höher gestufte Studien durch. Weitere Informationen über die regulatorischen Umwelttestdienstleistungen von Smithers Viscient finden Sie unter http://smithersviscient.com/.

