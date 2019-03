So viele Autos wie noch nie wegen Sicherheitsmängel zurückgerufen

In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Autos wie noch nie wegen Sicherheitsmängel vom Kraftfahrtbundesamt zurückgerufen worden.

3,5 Millionen Fahrzeuge waren davon betroffen, 600.000 mehr als noch 2017, berichtet die "Saarbrücker Zeitung" unter Berufung auf die Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen. "2018 wurden sogar mehr Autos zurückgerufen, als Neuwagen zugelassen", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer der Zeitung.

Nach Angaben des KBA gab es 3,44 Millionen Pkw-Neuanmeldungen. "Das ist eine problematische Entwicklung, die der Branche zu denken geben sollte", so Krischer. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sagte der Zeitung, die hohe Zahl der Rückrufe bedeute nicht zwangsläufig, dass die Fahrzeuge unsicherer geworden seien. Aber die Wagen würden immer komplexer. "Hinzu kommt ein hoher Kostendruck bei den Unternehmen." Krischer forderte das KBA auf, künftig auch darüber zu informieren, "ob es Unfälle und Verletzte in Deutschland in Zusammenhang mit fehlerhaften Teilen gab". Das erhöhe den Druck auf die Hersteller.

