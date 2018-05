30.05.2018 - 07:30 Uhr So wüteten die Gewitter in der Region - Unwettergefahr hält heute an

Erneut sind am Dienstag schwere Unwetter über Nordhessen und Südniedersachsen gezogen. Besonders dramatisch war es im Kreis Northeim. Auch am Mittwoch muss mit schweren Gewittern gerechnet werden. Den vollständigen Artikel auf www.hna.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick