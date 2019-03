Söder will mehr Investitionen in KI-Forschung

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder hat mehr Investitionen in die Forschung der Künstliche Intelligenz gefordert.

"Künstliche Intelligenz ist dort am stärksten, wo die schlauesten sitzen", sagte Söder am Samstag auf dem CSU-Parteitag zur Europawahl in Nürnberg. Den Wettbewerb könne man nur auf zwei Weisen angehen: "Gewinnen oder Verlieren", so der CSU-Vorsitzende.

"Und deswegen müssen wir mehr tun für die Forschung", sagte Söder. Man solle den USA und China nicht den Markt überlassen, weil "wir das auch können". Dazu brauche es auf europäischer Ebene ein anderes Denken. Die Europawahl findet am 26. Mai statt. Der CSU-Politiker und Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, gilt als aussichtsreicher Bewerber für den Vorsitz der Europäischen Kommission, den Jean-Claude Juncker seit dem 1. November 2014 innehat.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH