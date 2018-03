Sofinnova Partners führt Serie-A-Finanzierungsrunde von SafeHeal in Höhe von 6 Mio. Euro

SafeHeal, eine junges, auf Magen-Darm-Trakt-Chirurgie spezialisiertes Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung des Colovac-Geräts, gab heute den Abschluss seiner von Sofinnova Partners geführten Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Mio. Euro bekannt.

Die beschafften Finanzmittel reichen aus, um das klinische und regulatorische Marktzugangsprogramm durchzuführen, an das sich eine fokussierte kommerzielle Einführung anschließt. Das Unternehmen hat bereits mit einer für die CE-Kennzeichnung relevanten Studie begonnen und das Gerät erfolgreich bei sieben Patienten geprüft. Sein Umwälzungspotenzial wird daran deutlich, dass SafeHeal ein Preisträger des Worldwide Innovation Challenge 2015 ist.

SafeHeal wurde 2015 von MD Start gegründet, einem 2008 von Sofinnova Partners eingerichteten Medizintechnik-Accelerator mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Unternehmen, die sich auf Bereiche mit großem ungedeckten Bedarf und erheblichen Marktchancen konzentrieren. Im Vorfeld dieser Serie-A-Finanzierungsrunde beteiligte sich Sofinnova Partners zusammen mit MD Start an der Seed-Finanzierung für SafeHeal.

„Diese Investition versetzt uns in die Lage, unsere aggressive klinische und regulatorische Strategie umzusetzen, unseren kommerziellen Betrieb bei Erhalt der CE-Kennzeichnung aufzunehmen und auch weiter in unsere Forschung und Entwicklung zu investieren. Aktuell werden in Frankreich Patienten in unsere klinische Studie zur Erstanwendung am Menschen aufgenommen, und wir planen, die Rekrutierung von Patienten auf Krankenhäuser in Deutschland, Großbritannien und den USA auszuweiten“, so Karl Blohm, CEO von SafeHeal.

„SafeHeal ist ein großartiges Beispiel für die hochrelevanten Therapien, auf die wir uns konzentrieren“, so Anne Osdoit, Partner bei MD Start und Mitgründerin von SafeHeal.„Wir freuen uns zu sehen, dass SafeHeal die Reife entwickelt, seine nächste Entwicklungsphase zu beginnen. Diese Finanzierungsrunde ermöglicht dem Unternehmen, den Übergang vom Inkubationsstatus zum gewerblichen Betrieb in Angriff zu nehmen.”

„Wir freuen uns, in SafeHeal zu investieren, und sind überzeugt, dass die endoluminale Bypassscheide der innovativste Durchbruch im Bereich der Bemühungen um einen Schutz kolorektaler Anastomosen ist“, so Antoine Papiernik, Managing Partner von Sofinnova Partners. „Diese Investition zeigt auch die Kraft unserer Strategie, die es uns ermöglicht, vom Stadium der Inkubation an präsent zu sein, denn MD Start baut Unternehmen von Anfang an auf und begleite sie zu viel größeren Finanzierungsrunden, aus denen potenziell in ihrem Bereich weltweit führende Unternehmen hervorgehen können..”

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

