SoftAtHome investiert in Erlebnisqualität im Bereich Konvergenz zwischen Festnetz- und mobilen Anwendungen durch Akquisition von V3D, dem Marktführer bei Datenanalysen für die Telekommunikationsbranche

SoftAtHome, das Softwareunternehmen für das digitale Zuhause, und V3D, ein führender unabhängiger Softwareanbieter, der sich auf Datenanalysen für Betreiber von Telekommunikationsnetzwerken spezialisiert, gaben heute die Unterzeichnung einer Übernahmevereinbarung bekannt.

Dank den Kompetenzen und Lösungen beider Unternehmen profitieren Netzwerkbetreiber von einem globalen Wertangebot zur Verbesserung des Kundenerlebnisses in Fest- und Mobilfunknetzen.

David VIRET-LANGE, Chief Executive Officer von SoftAtHome, kommentierte: „In einer zunehmend digitalen Welt erwarten Verbraucher nahtlose Konnektivität für ihre Handys und Tablets, egal wo sie sind. Die Qualität des Erlebnisses wird natürlich mit den gleichen Lösungen gemessen. Die Lösungen und Kompetenzen von V3D im Mobilfunk- und Festnetzbereich sowie das Know-how von SoftAtHome in den Bereichen WLAN und Vernetzung erlauben es unseren Unternehmen, erstklassige Datenanalysen und Überwachungsinstrumente bereitzustellen, damit Betreiber ihren Kunden eine unvergleichliche Erlebnisqualität bieten können.“

Philippe VIAL, Mitbegründer und Managing Director von V3D, fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir uns SoftAtHome anschließen und unsere Kompetenzen kombinieren können, um den durchgehenden Zugang zur gesamten Kundenerlebnis-Wertschöpfungskette für Netzwerkbetreiber zu ermöglichen. Diese Fusion ist Teil unseres Bestrebens, unsere Position auf Festnetz- und Mobilfunkmärkten im Bereich Datenanalysen für die Telekommunikationsbranche zu stärken.“

Über SoftAtHome

SoftAtHome entwickelt Software für Betreiber, die es ihnen ermöglicht, Services mit dem besten Nutzererlebnis in den Bereichen Konnektivität, Pay TV, Heimvernetzung und intelligentes Heim bereitzustellen. Produkte von SoftAtHome werden von großen Betreibern in über 20 Millionen Haushalten in 18 Ländern eingesetzt. Das Unternehmen mit Sitzen in Frankreich und Belgien befindet sich immer noch in der Wachstumsphase und beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter hauptsächlich in der Softwareentwicklung. Wir eröffnen regelmäßig neue Niederlassungen, um unsere Kunden besser unterstützen zu können. Aktuell unterhalten wir Niederlassungen in einem halben Dutzend europäischen Städten sowie in Dubai, Singapur und Toronto. www.softathome.com

Über V3D

V3D Solutions spezialisiert sich auf Technologien für Mobilfunk- und Festnetze und ermöglicht es Betreibern, die Netzwerk-Erlebnisqualität (Quality of Experience, QoE) direkt aus der Perspektive der Abonnenten zu überwachen. Dieser Ansatz für traditionelle Messmethoden der Netzwerkleistung bietet verschiedenen Abteilungen eines Betreibers, von CEM und Marketing bis zu Netzwerkbetrieb und Kundenservice, technische und wirtschaftliche Vorteile.

Das Produktportfolio von V3D konzentriert sich auf das Kundenerlebnis und die Serviceleistung des Netzwerkbetreibers. Die EQual One-Lösung basiert auf einer Kombination von Device Quality Agents (DQA), die auf kommerziellen Geräten eingesetzt werden, und einem leistungsstarken Server, der über Funk mit den DQAs kommuniziert. Sie lässt sich potenziell mit existierenden Systemen integrieren. Der Hauptsitz von V3D befindet sich in Lyon, Frankreich. Weitere Informationen: www.v3d.fr

