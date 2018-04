SoftBank Robotics America gibt Luxoft als bevorzugten Entwicklungspartner für den humanoiden Roboter Pepper bekannt

SoftBank Robotics America, Inc. („SBRA“), die nordamerikanische Niederlassung des SoftBank Robotics-Konzerns, und Luxoft Holding Inc. (NYSE:LXFT), ein globaler IT-Serviceanbieter, entwickeln gemeinsam eine flexible, chat-basierte Plattform für Pepper®, den humanoiden Roboter. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Schaffung einer hybriden und lokalen Cloud-Infrastruktur, über die Entwickler ihre eigenen Chat-Anwendungen mit der Kommunikationsplattform des Roboters verknüpfen können, um die Anwendererfahrung attraktiver zu gestalten. Mit diesem Gemeinschaftsprojekt wollen die Partner den Unternehmen in Nordamerika die Robotertechnik näher bringen.

„Mit dem kommunikativen Pepper wollen wir einen größeren Markt für Roboter mit Verbraucherkontakt erschließen“ erläuterte Sam Mantle, Managing Director of Digital Enterprise bei Luxoft. „Im Bereich der künstlichen Intelligenz werden zahlreiche fantastische Innovationen entwickelt, die fast ausschließlich in Sprachassistenten zur Anwendung kommen. Mit unserer gemeinschaftlichen, direkten Initiative kombinieren wir diese beiden Welten, um Kundeninteraktionen bei den Finanzdiensten, im Einzelhandel und Gaststättengewerbe voranzutreiben.“

„Dank der Partnerschaft mit Luxoft können wir die Fähigkeiten von Pepper schnell weiterentwickeln und kritische Herausforderungen bewältigen, die in den vergangenen zwei Jahren bei Pepper aufgetreten sind“, kommentierte Steve Carlin, Chief Strategy Officer, SBRA. „Mit der innovativen Lösung von Luxoft verkürzt sich die für die Anpassung der Kommunikationsanwendung in Pepper erforderliche Zeit von mehreren Monaten auf wenige Tage. Wir werden die Plattform von Pepper in diesem Jahr weiterentwickeln und neue Partner ins Boot holen. Diese Partner können alle Vorteile der von Luxoft geschaffenen Infrastruktur nutzen, um neue Lösungen für unsere Kunden zu schaffen.“

Die neue technische Infrastruktur ist bereits in Pepper geladen und für alle Unternehmen in Nordamerika erhältlich. Die Lösung erleichtert es SBRA-Kunden, ihre cloudbasierten Marketingpakete näher zum Kunden zu bringen. Hinzu kommt eine drastische Senkung der Konstruktionskosten für die Arbeit mit Robotern. Unternehmen, die nicht über eigene Ressourcen für die Entwicklung von Roboteranwendungen verfügen, können Pepper dank der hohen Benutzerfreundlichkeit der Lösung am Arbeitsplatz implementieren und letztendlich ihre Ergebnisse durch ein optimiertes Anwendererlebnis an einem physischen Standort maximieren.

Die Infrastruktur von Luxoft spielt eine entscheidende Rolle bei Updates für Pepper:

Schaffung anregender Gespräche mit Pepper unter Verwendung normaler Cloud-Services Minimierung von Latenzproblemen infolge von Wi-Fi-Beschränkungen und anderen Umgebungseinflüssen Optimierung und Reduzierung der Verarbeitungszeit, damit Gespräche zwischen Pepper und Anwender flüssiger und natürlicher werden Senkung der Gesamtbetriebskosten durch Nutzung von Anwendungs-Plugins von Drittanbietern zur Kreation dynamischer Verkaufsgespräche für Pepper Vordefiniertes Begrüßungsmodul und Web-CMS für KMU: Besucher eines Unternehmens werden begrüßt, Mitarbeiter über deren Ankunft informiert und Fragen von Gästen beantwortet

SoftBank Robotics America beauftragte Luxoft mit der Konstruktion einer flexiblen Infrastruktur für Pepper aufgrund der kombinierten Liefer- und Engineering-Kompetenz des Unternehmens, die KI, das Internet der Dinge und Human-Centered-Design umfasst. Dieses Know-how ist ausschlaggebend für die Entwicklung von Roboteranwendungen.

