Softomotive nimmt 25 Mio. US-Dollar auf und verlegt Sitz nach Großbritannien als neue Basis für globales Wachstum im aufstrebenden RPA-Markt

Softomotive, ein führender Anbieter von robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA), gab heute den Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde mit 25 Mio. USD von Grafton Capital bekannt. Diese signifikante Investition wird Softomotive dabei helfen, auf seiner starken und wachsenden Position innerhalb des rasant expandierenden RPA-Marktes aufzubauen.

Grafton Capital ist in London ansässig und erwirbt Minderheitsbeteiligungen in schnell wachsenden europäischen Softwareunternehmen, die sich im Besitz ihrer Gründer befinden. Softomotive hat London als Hauptstandort ausgewählt und kürzlich neue Büros bezogen.

Die Unternehmenswelt entdeckt derzeit das enorme Potenzial der RPA für Performanceoptimierungen durch die Automatisierung von repetitiven, zeitaufwändigen Aufgaben. Häufig wird der Bedarf an RPA-Lösungen durch das Vorhandensein älterer Standalone-Systeme geschaffen, die geschäftskritische Prozesse übernehmen, jedoch kostspielig und schwierig zu ersetzen sind. Das Interesse an RPA erreicht neue Höhepunkte, da sie in immer mehr Unternehmen als Schlüsseltechnologie in der Ära der Digitalisierung wahrgenommen wird, die auf der Agenda der meisten Managementabteilungen ganz oben steht. P&S Market Research (Mai 2018) zufolge wird der RPA-Markt bis 2023 voraussichtlich 8,6 Mrd. US-Dollar erreichen und zwischen 2018 und 2023 eine CAGR von 36,2 % erzielen.

Softomotive gehörte mit WinAutomation zu den Pionieren des RPA-Sektors und konsolidierte seine Marktstellung mit ProcessRobot, einer führenden RPA-Plattform mit den branchenweit besten KI-Tools von Drittanbietern. Diese Produkte, die sowohl humangeführte (Attended) als auch robotergesteuerte (Unattended) Automatisierungen unterstützen, ermöglichen Unternehmen jeder Größe eine sanfte Umstellung auf RPA in kleinen Schritten, schnelle Lernfortschritte sowie eine nahtlose Skalierung.

„Mit diesem frischen Wachstumskapital und London als neuen Hauptsitz wird Softomotive seine globale Präsenz expandieren und die Entwicklung seiner Produkt-Roadmap beschleunigen – insbesondere in den Bereichen Desktop-Automatisierung und RPA für mittlere Unternehmen“, erklärt Marios Stavropoulos, CEO und Mitbegründer von Softomotive. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Grafton Capital bei der nächsten Wachstumsphase.“

„Seit seiner Gründung hat sich Softomotive als Pionier und Innovator auf dem RPA-Sektor präsentiert“, fügt Argyris Kaninis an, COO und ebenfalls Mitbegründer von Softomotive. „Mit unserem einzigartigen Portfolio an Desktop- und serverbasierten RPA-Softwarelösungen sind wir gut aufgestellt, um Unternehmen jeder Größe zu bedienen. Die neue Partnerschaft mit Grafton Capital wird uns dabei helfen, unsere nächsten Ziele zu erreichen, etwa den wachsenden RPA-Markt als disruptive Kraft zu beeinflussen.“

Oliver Thomas, der die Investition im Auftrag von Grafton Capital leitete und bei Softomotive Mitglied des Board of Directors sein wird, kommentiert: „Wir haben in den letzten Monaten zahlreiche Gespräche mit bedeutenden Unternehmen in den USA, Europa und Asien geführt. Alle haben nach sorgfältiger Prüfung die Produkte von Softomotive den Lösungen anderer RPA-Anbieter vorgezogen. Es ist eine große Ehre mit Unternehmensgründern zu arbeiten, die ein erstklassiges Produkt entwickelt haben und eine klare Vision verfolgen, während diese faszinierende Softwarekategorie den Übergang von der Pionierphase zum Masseneinsatz vollzieht.“

Über Softomotive

Softomotive ist ein führender Anbieter der RPA-Technologie (robotergesteuerte Prozessautomatisierung), dem über 7.000 Unternehmen weltweit vertrauen. Die leistungsfähige Attended und Unattended RPA-Technologie von Softomotive, die alles von der Desktop-Installation bis zur serverbasierten Software umfasst, ist schnell einsatzfähig, leicht zu bedienen und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Über Grafton Capital

Grafton hat seinen Hauptsitz in London und tätigt Minderheitsbeteiligungen an schnell wachsenden europäischen Softwareunternehmen, die sich im Besitz ihrer Gründer befinden.

Zu den weiteren Investitionen gehören BOARD International (www.board.com), Starleaf (www.starleaf.com) und MPP Global (www.mppglobal.com)

