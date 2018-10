Software AG, DE000A2GS401

PRESSMITTEILUNG

Software AG und Dell Technologies erweitern Partnerschaft: Gemeinsame Plug-und-Play-Lösung beschleunigt Umsetzung skalierbarer, leistungsfähiger IoT-Projekte

Darmstadt, 11. Oktober 2018 - Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) hat eine erweiterte Partnerschaft mit Dell Technologies angekündigt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Cumulocity IoT Edge von der Software AG mit einer Auswahl an Dell-Servern zu einer gemeinsamen Plug-and-Play-Lösung gebündelt, um IoT-Implementierungen schnell bereitzustellen und einfach zu konfigurieren. Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies ist ein hochleistungsfähiges, industrietaugliches Paket aus IoT-Hardware, -Software und -Services, mit dem Kunden ihr IoT-Projekt sofort starten und anbinden können. Kunden benötigen damit nur wenige Minuten, um eine beliebige Zahl unterschiedlicher Geräte und Sensoren zu koppeln. Funktionen wie integrierte Streaming Analytics, intelligente Regeln und Feldbus-Konnektivität ermöglichen es, komplexe IoT-Lösungen schnell und reibungslos umzusetzen.

"Wir sind sehr froh über diese Zusammenarbeit mit Dell. Wir ermöglichen unseren Kunden damit einen schnellen Einstieg und eine leistungsstarke Umsetzung ihrer Industrial-IoT-Projekte", sagte Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG. "Damit entsprechen wir dem Wunsch nach einem unkomplizierten, vorkonfigurierten IoT-Zugang mit erprobter Performance. Gemeinsam mit Dell nehmen wir unseren Kunden Entwicklungsarbeit ab, sodass sie sich auf die Bereitstellung von Innovationen und eines differenzierenden digitalen Geschäftsmodells konzentrieren können."

Chris Wolff, Head of Global OEM & IoT Partnerships bei Dell Technologies, fügte hinzu: "Der Weitblick und das Engagement, mit dem die Software AG sich dafür einsetzt, dass ihre Kunden die digitale Transformation annehmen und IoT-Technologie einführen können, sind wirklich herausragend und passen zu unseren Vorstellungen. Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit im Rahmen unseres "IoT Solutions Partner Program". Die "IoT Connected Bundles", die wir vor Kurzem eingeführt haben, zahlen auf unser Ziel ein, Edge-Computing und IoT-Implementierung zu vereinfachen und es Kunden weltweit - unabhängig von der Branche - zu ermöglichen, eine offene Basis zu schaffen, die sich mit den Anforderungen des digitalen Fortschritts skalieren lässt. Cumulocity IoT Edge ist eine speziell entwickelte, sichere IoT-Plattform, die auf einer verteilten Architektur basiert. So können die Kunden der Software AG den Wert des Industrial Internet of Things schnell erkennen und der Konkurrenz einen Schritt voraus bleiben."

Über Cumulocity IoT Edge

Das Paket kombiniert innovative Hardware von Dell EMC, die Daten aus Sensoren und Anlagen sichert und transferiert, und Cumulocity IoT Edge von der Software AG zu einer benutzerfreundlichen Software-Appliance. Die Appliance wird am Netzwerkrand platziert und mit lokalen IoT-Geräten gekoppelt. Sie bereitet Daten auf, filtert und aggregiert sie, bevor sie diese zur weiteren Verarbeitung an Unternehmensanwendungen oder in die Cloud überträgt. Sie beinhaltet zeitsparende branchenspezifische Softwaremodule, beispielsweise für den Maschinenbau, die Fertigungsindustrie und die Logistik.

Dermot O'Connell, VP und General Manager für Dell OEM in EMEA, sagte: "Die Fertigungsindustrie ist für unsere Wirtschaft sehr wichtig und geht bei der Einführung von Zukunftstechnologien oft voran. Mit Cumulocity IoT, ihrer Analyse-Suite für die digitale Produktion, kann die Software AG der Branche nun eine Komplettlösung bieten, die IoT-Geräte integriert, verbindet und steuert sowie Daten in Echtzeit analysiert, um Geschäftsprozesse und Informationsgewinnung zu optimieren. Basierend auf unserer robusten und innovativen Hardware ist die gemeinsame Plug-und-Play-Lösung in der Lage, Millionen Geräte schnell zu verbinden, entweder als Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) oder On-Premise. Unser OEM-Bereich hilft Partnern und Kunden, Ideen schnell und kosteneffizient in marktreife Lösungen zu gießen, die nicht hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Visionäre wie die Software AG helfen der Fertigungsindustrie, das Potenzial von Edge-Computing und IoT zu erkennen. Von den signifikanten wirtschaftlichen Vorteilen dieser Technologien profitiert die Branche heute und in der Zukunft."

Cumulocity IoT Edge ist eine Single-Server-Ausprägung der marktführenden Cumulocity-IoT-Plattform der Software AG mit Erweiterungen und Modifikationen, die es Kunden ermöglichen, Business-Apps vor Ort zu integrieren, Dashboards für die Bediener zu erstellen und Endgeräte lokal oder in der Cloud zu steuern. Es liefert Kunden eine sichere, zuverlässige und skalierbare Softwareplattform für die Statusüberwachung von Assets am Netzwerkrand, die, falls gewünscht, mit der Cloud verbunden werden kann (eine Cloud-Verbindung erweitert die Funktionalität und ermöglicht zentralisierte Analysen). Mithilfe der eingebetteten Apama-Engine für Streaming Analytics können Hochgeschwindigkeits-Datenströme aus Industriemaschinen und digitalen Prozessen verarbeitet werden. Das wiederum ist die Grundlage für die einfache Entwicklung von Predictive-Maintenance-Lösungen. Die einheitliche Softwarearchitektur vereinfacht die Entwicklung und die Anpassung von Cumulocity IoT Edge an die besonderen Anforderungen vor Ort.

Bernd Gross, Senior Vice President, IoT & Cloud bei der Software AG, ergänzte: "Aufgrund der rasanten Entwicklung des IoT und Künstlicher Intelligenz explodiert die Zahl der Edge-Geräte. Eine Hochleistungslösung, die sicher und schnell Konnektivität herstellt, ist deshalb wichtiger denn je. Mit Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies lassen sich beliebig viele unterschiedliche Endgeräte und Sensoren in wenigen Minuten mit einer umfangreichen Sicherungsschicht koppeln. Cumulocity IoT Edge wird ergänzt durch die Cumulocity-Sicherheitsmechanismen, die den Schutz des Unternehmens und seiner Kunden garantieren. Problem gelöst!"

##

Über Software AG

Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.softwareag.com.

Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | Deutschland

Ausführliche Presse-Informationen zur Software AG sowie eine Bild- und Multimedia-Datenbank finden Sie online unter:www.softwareag.com/press

Folgen Sie uns auf Twitter: Software AG Germany | Software AG Global

Kontakt:

Bärbel Strothmann <baerbel.strothmann@softwareag.com> Senior Manager, Corporate Communications Tel: +49 (0) 6151 92 1502 Byung-Hun Park <byung-hun.park@softwareag.com> Head of Global Corporate Communications Tel: +49 (0) 6151 92 2070

11.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Software AG Uhlandstraße 12 64297 Darmstadt

Deutschland Telefon: +49 (0)6151 92-1900 Fax: +49 (0)6151 92-34 1899 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Internet: www.softwareag.com ISIN: DE000A2GS401 WKN: A2GS40 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

732553 11.10.2018