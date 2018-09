Software-EntwicklerInnen gesucht

Die Lighthouse Werbeagentur, speziell im B2B-Bereich in der Technik-Branche eine bekannte Größe, wurde von ETM professional control GmbH beauftragt, innerhalb von zwei Monaten eine Employer-Branding-Kampagne mit einem Slogan zu konzipieren und durchzuführen, um Fachkräfte im Bereich Software-Entwicklung auf ETM aufmerksam zu machen. Dazu wurden sowohl im Off- als auch Online-Bereich diverseste Aktionen gestartet.

Mödling (pts012/13.09.2018/10:00) - Die Lighthouse Werbeagentur, speziell im B2B-Bereich in der Technik-Branche eine bekannte Größe, wurde von ETM professional control GmbH beauftragt, innerhalb von zwei Monaten eine Employer-Branding-Kampagne mit einem Slogan zu konzipieren und durchzuführen, um Fachkräfte im Bereich Software-Entwicklung auf ETM aufmerksam zu machen. Dazu wurden sowohl im Off- als auch Online-Bereich diverseste Aktionen gestartet.

Auf Personalsuche

Das Unternehmen ETM professional control GmbH mit Standorten in Eisenstadt und Linz sucht im Bereich Software immer wieder ExpertInnen auf dem Gebiet Software-Entwicklung. ETM professional control GmbH hat seinen Neuzugängen neben einem interessanten Arbeitsplatz einige Extras zu bieten und zeichnet sich zudem als ein global tätiges Unternehmen mit spezieller Software aus.

Fachkräfte-Bedarf im Bereich Software

Am Markt gibt es jedoch eine sehr starke Nachfrage nach guten Fachkräften im Bereich Software-Entwicklung. Dies stellt für jedes expandierende Unternehmen eine große Herausforderung dar, am Arbeitgeber-Markt aufzufallen.

Kooperation mit Lighthouse

Diese Aufgabenstellung führte die Werbeagentur Lighthouse, ansässig in Mödling, und ETM professional control GmbH zusammen. Die Agentur Lighthouse wurde mit einem Gesamtkonzept beauftragt, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber zu steigern und besonders im Bereich Pendler die Zielgruppe anzusprechen.

Das Konzept selbst

Im Zuge der Kampagne wurde ein eigener Slogan entworfen, Plakate für den ÖBB-Bereich gestaltet, MitarbeiterInnen als zukünftige Werbebotschafter professionell im Studio abgelichtet und eine eigene Website für Personal Recruiting in deutscher und englischer Sprache ins Leben gerufen. https://jobs.etm.at

Um im Vorfeld zukünftigen JobinteressentInnen einen Einblick in das Unternehmen zu gewähren, wurde mit den MitarbeiterInnen von ETM ein kurzer Mitarbeiterfilm gedreht. Das Storyboard wurde von der Werbeagentur Lighthouse entworfen. Als Moderator, der durch das Unternehmen führt, wurde ebenfalls ein Mitarbeiter von ETM gewonnen.

Zusammenarbeit trägt Früchte

Bernhard Alram, für das Personalwesen bei ETM professional control GmbH verantwortlich, zeigte sich sehr zufrieden: "Was die Planung und Umsetzung bis hin zur Ausführung betrifft, bin ich vom Engagement des Lighthouse Teams sehr angetan. Besonders gut gefällt mir die Kommunikation auf kurzem Weg, was letztlich dazu beigetragen hat, dieses doch aufwändigere Projekt im vorgesehenen Zeitrahmen realisieren zu können. Die herzliche Zusammenarbeit mit einem überaus umsichtigen, verlässlichen und professionellen Team hat meine Arbeit maßgeblich erleichtert und mir jenen Freiraum verschafft, den ich brauche, um andere Themen vorantreiben zu können."

ETM professional control GmbH

ETM professional control GmbH, Tochterunternehmen von Siemens, entwickelt und vermarktet seit über 30 Jahren das SCADA System SIMATIC WinCC Open Architecture und steuert mit dem SCADA System unter anderem die New Yorker U-Bahn, Tunnels in Hongkong, Pipelines in Russland, das CERN in Genf und viele 1.000e andere technische Prozesse. Für ExpertInnen im Bereich Software-Entwicklung, Einsteiger, ob alt oder jung, gibt es ein Willkommenspaket und viele Extras für die optimale Live-Work-Balance. https://jobs.etm.at

Lighthouse Werbeagentur Die Werbeagentur Lighthouse, seit 25 Jahren am Markt präsent, stellt im Bereich Konzeption, On- und Offline-Strategien, Branding, Umsetzung und Messung von Werbemaßnahmen speziell im Industriesektor seit Jahren eine fixe Größe dar.

