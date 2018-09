Solutiance AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals - Transaktion zum Zwecke der Finanzierung weiteren Wachstums - Platzierung beginnt morgen und endet voraussichtlich

Solutiance AG, DE0006926504

Der Vorstand der Solutiance AG (ISIN DE0006926504), dem Innovationsführer für digital basierte Lösungen im Facility Management, hat heute unter Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2018 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen.

Im Zuge der Transaktion, die durch die Baader Bank, Unterschleißheim, begleitet wird, soll das Grundkapital der Solutiance AG um nominal bis zu EUR 412.022,00 auf bis zu EUR 4.532.244,00 erhöht werden. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Erlös der Transaktion soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der Solutiance AG dienen und insbesondere für die Entwicklung und Markteinführung weiterer digital basierter Lösungen verwendet werden.

Die Platzierung beginnt morgen, am 04. September 2018, und wird voraussichtlich übermorgen, am 05. September 2018, geschlossen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt und werden in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börsen Stuttgart und Berlin einbezogen

Solutiance AG

ISIN: DE0006926504

