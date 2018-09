Sommer adé - Winter juchee: Der Winterurlaub in der Region Zell am See / Kaprun kann gestartet werden

Das 4 Sterne superior Seehotel Bellevue im Salzburger Land hat sich bereits Gedanken rund um den Winter gemacht und tolle Angebote und Pauschalen für einen unvergesslichen Urlaub in Zell am See/Kaprun, Österreich zusammengestellt. Tagsüber auf der Piste verbringen und abends den Tag bei einem himmlischen Abendessen Revue passieren lassen oder sich einfach im hauseigenen Wellness & SPA Bereich verwöhnen lassen und entspannen.

Zell am See (pts006/14.09.2018/09:00) - Das 4 Sterne superior Seehotel Bellevue im Salzburger Land hat sich bereits Gedanken rund um den Winter gemacht und tolle Angebote und Pauschalen für einen unvergesslichen Urlaub in Zell am See/Kaprun, Österreich zusammengestellt. Tagsüber auf der Piste verbringen und abends den Tag bei einem himmlischen Abendessen Revue passieren lassen oder sich einfach im hauseigenen Wellness & SPA Bereich verwöhnen lassen und entspannen.

Urige Hütten, lässige Abfahrten und einen Hauch von Luxus im Winterurlaub spüren Die Region rund um Zell am See/Kaprun bietet zahlreiche Pisten für das Skifahren oder Snowboarden. Abfahrten bis die Wandeln brennen, ob am Kitzsteinhorn, der Schmittenhöhe oder in einem der umliegenden Skigebiete wie der Ski amadé. Mit dem hauseigenen VIP Shuttle werden Sie bequem zum Skilift kutschiert und der Skitag kann gestartet werden. Bevor jedoch die Skier anschnallt werden und die Gäste sich in den VIP Shuttle begeben, genießen die Urlauber noch ein wundervolles Frühstück mit Blick auf die Schneeflocken über den Zeller See. Familie Schnell und ihr Team verbinden einzigartiges Ambiente, besten Service und Gastfreundschaft im 4****s Seehotel Bellevue direkt am See.

Tolle Angebote & Pauschalen für einen unvergesslichen Winterurlaub im Salzburger Land Das Seehotel Bellevue in Zell am See/Kaprun bietet für jeden das passende Angebot. Egal ob die Gäste die Region im Dezember erkunden möchten oder im Jänner, Februar. Für alle Adventliebhaber ist die Pauschale "AdventFEIN im Bellevue" das Richtige. Ein paar entspannte Tage mit tollen Extras wie beispielsweise eine Wohlfühlmassage oder eine Sternenrundfahrt am Zeller See sind in diesem Package enthalten. Weiters gibt es den "Bellevue Secret Deal", hier wird den Besucher und Besucherinnen des 4 Sterne Superior Hotels eine Nacht geschenkt. Hier geht es zu den Angeboten: https://www.seehotel-bellevue.at/wohnen/angebote-pauschalen

Stille Nacht feiert 200 Jahre und das Seehotel Bellevue in Zell am See/Kaprun feiert mit Mit dem Pauschalangebot "Stille Nacht" vom 4 Sterne Superior Hotel haben die Gäste im Winterurlaub nicht nur ein tolles Angebot mit Festprogramm rund um die Feiertage, sondern auch ein Gala Menü am Heiligen Abend. Weiters ist in dieser Pauschale eine Tagesfahrt zum "Stille Nacht! Heilige Nacht!" Museum in Wagrain inkludiert. An den anderen Tagen kann die Sternenfahrt am Zeller See oder Entspannung im "Laissez Faire" genossen werden. Hier geht es zur Pauschale: https://www.seehotel-bellevue.at/details/stille-nacht-2018 Auch das Restaurant SEENSUCHT sorgt für unvergessliche Gaumenerlebnisse im Winterurlaub in Österreich und verzaubert seine Gäste nicht nur mit der einzigartigen Lage, sondern auch mit kulinarischen Überraschungen.

Über das Seehotel Bellevue in Zell am See/Kaprun, Österreich Das 4 Sterne superior Seehotel Bellevue in Zell am See, Salzburg bietet Moderne & Tradition auf höchstem Niveau im Sommerurlaub wie Winterurlaub. Das Seehotel Bellevue, ein Hotel Juwel am Ufer des Zeller Sees in Thumersbach in Zell am See - Kaprun verzaubert nicht nur durch die Seenähe. Die 32 Zimmer der Unterkunft und das Restaurant lassen keine Wünsche für Genießer offen. Auch der Blick auf den Zeller See und die Schmittenhöhe verzaubern seine Besucher im Salzburger Land in Österreich.

Seehotel Bellevue
Website: www.seehotel-bellevue.at

