Sommerurlaub im 4 Sterne Hotel Stadt Wien in Zell am See

Traumhafter Urlaub in einer einzigartigen Kulisse: Das Hotel Stadt Wien im Salzburger Land bietet seinen Gästen einen erholsamen und erlebnisreichen Urlaub in Österreich zwischen Berg, See & Gletscher. Das Hotel in Zell am See/Kaprun eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für zahlreiche Wandertouren oder Ausflüge für die ganze Familie.

Zell am See (pts005/21.03.2019/10:00) - Traumhafter Urlaub in einer einzigartigen Kulisse: Das Hotel Stadt Wien im Salzburger Land bietet seinen Gästen einen erholsamen und erlebnisreichen Urlaub in Österreich zwischen Berg, See & Gletscher. Das Hotel in Zell am See/Kaprun eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für zahlreiche Wandertouren oder Ausflüge für die ganze Familie.

Neu ab 2019: Das Hotel Stadt Wien ist Partner bei der Zell am See - Kaprun Sommercard

Durch die Sommerkarte kommen die Gäste im Sommerurlaub oder Wanderurlaub zu noch mehr Urlaubsgenuss. Zahlreiche Ermäßigungen oder Inklusivleistungen sind bei der Zell am See/Kaprun Sommercard enthalten. Weiters bietet das 4 Sterne Hotel Stadt Wien ein Mobilitäts Special an, wodurch Gäste im Urlaub gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen. Die Mobilitätskarte bietet 100% kostenlosen Transfer mit Bus & Bahn an. Somit können die Gäste bequem die Region im Pinzgau erkunden.

Wandern, Mountainbiken & Action pur in der Region Zell am See/Kaprun

Erlebnisurlaub inmitten einer einzigartigen Bergwelt im 4 Sterne Hotel Stadt Wien im Salzburger Land. Tolle Gipfelerlebnisse, Wandertouren für die ganze Familie, Mountainbike Touren oder erlebnisreiche Ausflugsziele in der Region Zell am See oder im Salzburger Land. Das Hotel bietet dafür die besten Voraussetzungen und ist für einen unvergesslichen Wanderurlaub, Sommerurlaub oder Familienurlaub bemüht. Auch beim Sommerprogramm sowie Freizeitprogramm vom Familienhotel ist für jeden etwas dabei. Angefangen vom Wandern, Radfahren bis hin zum Sommerrodeln oder Schwimmen, werden die Wünsche der Gäste zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Mehr unter: https://www.hotel-stadt-wien.com/de/erlebenslust/im-sommer/zell-am-see-im-sommer

Tripadvisor Travellers Choice - Zertifikat für Exzellenz

Das 4 Sterne Hotel Stadt Wien in Zell am See/Kaprun durfte bereits zum fünften Mal in Folge das Zertifikat für Exzellenz von Tripadvisor empfangen. Durch die hohen Gesamtbewertungen von Gästen, ist das Hotel in Zell am See, nun auch Teil der Ruhmeshalle von Tripadvisor. "Es freut und ehrt uns sehr, dass wir nun seit fünf Jahren die Erwartungen unseren Gästen im Urlaub zu vollster Zufriedenheit erfüllen konnten. Wir sind sehr bemüht, diese in der Zukunft noch weiter zu übertreffen. Ein großes Danke gilt hier all unseren Besuchern für die tollen Bewertungen." So Christine Kerbl vom Hotel Stadt Wien in Zell am See.

Herzensprojekt: SPA-Erweiterung 2020

Die derzeitige Vitaloase wird nächstes Jahr erweitert. Ein großer beheizter Außenpool, mit weiteren Liegeflächen und Sauna wird dem 4 Sterne Hotel neuen Glanz verleihen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Pools wurde die SPA-Erweiterung von 2019 auf 2020 verschoben, da das Hotel seinen Gästen den Besten Komfort bieten möchte und keinesfalls eine Baustelle.

Über das Hotel Stadt Wien in Zell am See Das Familienhotel und Ferienhotel Stadt Wien begeistert zu allen Jahreszeiten: Das Hotel in Zell am See in der Region Pinzgau im Land Salzburg ist sowohl im Sommerurlaub und Wanderurlaub als auch in den Herbstferien der ideale Ausgangspunkt für Aktivitäten wie Wandern und Bergsteigen im Salzburger Land, Radfahren und Paragleiten. Im Winterurlaub und Skiurlaub laden Schmittenhöhe, Kitzsteinhorn und Kaprun zum Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Rodeln und Skitouren gehen ein. Als kinderfreundliches Hotel in Österreich eignet sich das Ferienhotel am Zeller See perfekt für einen Urlaub mit Kindern - und für Wellness ist in der hoteleigenen Vital-Oase ebenfalls gesorgt.

Der Publikation bis 31.7.2019 wird zugestimmt.

(Ende)

Aussender: Hotel Stadt Wien Zell am See Ansprechpartner: Christine Kerbl Tel.: +43 6542 7620 E-Mail: info@hotel-stadt-wien.com Website: www.hotel-stadt-wien.com

Zell am See (pts005/21.03.2019/10:00)