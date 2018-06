Sonion und Valencell begründen Partnerschaft, um biometrische Geräte in den Märkten für Hearables und Hörgesundheit universell zu positionieren

Sonion, der weltweit führende Anbieter in den Bereichen Mikroakustik und Mikromechanik sowie von Lösungen für Hörsysteme und Spezialohrhörer, und Valencell, der führende Innovator im Bereich tragbarer biometrischer Sensortechnologie, kündigten heute eine strategische Partnerschaft an, um die Grenzen für biometrische Sensoren im Ohr zu erweitern. Im Rahmen dieser Partnerschaft bietet Valencell die branchenweit fortschrittlichsten biometrischen Sensormodule für Hearables und Wearables, die von Sonion im Hinblick auf Größe, Energieverbrauch und Kosten für In-Ear- und On-Ear-Anwendungen optimiert werden. Die Partnerschaf konzentriert sich auf Design, Entwicklung und Fertigung biometrischer Sensor-Ohrmodule für die Medizin-, Hörgesundheits- und Verbraucher- sowie professionellen Kommunikationsmärkte.

Die Fertigungskompetenz von Sonion im Bereich Miniaturkomponenten für Ohrgeräte wird voraussichtlich zu signifikanten Größen-, Kosten- und Energieeinsparungen bei in Hearables, Hörhilfen und anderen Hörgeräten integrierten Photoplethysmographie (PPG)-basierten Sensoren, die der kontinuierlichen Überwachung von Herzfrequenz, Blutdruck und anderen medizinischen Parametern dienen, und bei anderen mit Fitness/Wellness zusammenhängende Funktionalitäten führen.

Die Märkte für Hearables und Geräte für die Hörgesundheit werden voraussichtlich stetig wachsen. Das Hearables-Segment für Verbraucher wird voraussichtlich laut IDC bis zum Jahr 2022 eine Wachstumsrate von 48% aufweisen, während der Hörgerätemarkt stabile Wachstumsraten und in derselben Periode ein Wachstum von 22% aufweisen wird, laut OrbisResearch.com

Zudem hat Sonion eine strategische Investition in Form einer ungenannten Summe in Valencell getätigt. Somit wird Sonion ein bedeutender Aktionär der Valencell Inc.

„Ich bin äußerst erfreut über die Partnerschaft mit Valencell”, so Jesper Ahlmann Funding Andersen, President und CEO von Sonion a/s. „Wir vereinen das Beste der beiden Welten. Biometrische Sensorik verkörpert den nächsten großen Schritt für viele unserer Kunden, indem die Ohrgeräte nun wahrhaft multifunktional werden. Die Bündelung unserer Kräfte mit dem weltweit führenden Unternehmen auf diesem Gebiet - Valencell - bringt Präzision und die Möglichkeit mit sich, innovative und neue Metriken zu den Produkten hinzuzufügen, die wir für unsere Kunden entwickeln. Hierzu zählt auch die moderne medizinische Überwachungstechnologie. Wir freuen uns nun darauf, zusammen einen neuen Standard für die neuen Technologien setzen zu können.”

„Diese Partnerschaft mit Sonion bietet einen enormen Mehrwert für die Hearables- und Hörgesundheitsmärkte sowie für unsere aktuellen und künftigen Kunden und Partner”, so Michael Dering, CEO von Valencell. „Sonion bringt Weltklasse-Expertise und -Fähigkeiten in der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hörgesundheitskomponenten in das Unternehmen ein. Seit unserer Gründung und aufgrund der Basispatente von Valencell im Bereich biometrischer Hearables verfolgen wir die Vision einer Welt in der die im Ohr getragenen Geräte zu einer Verbesserung der öffentlichen Gesundheit beitragen können. Valencell und Sonion teilen eine starke Vision und ein Betriebsmodell zur Verwirklichung umfangreicher Verbesserungen für die allgemeine Hörgesundheit und im Bereich der Hörgeräte. Wir freuen uns bereits auf eine großartige gemeinsame Zukunft.”

Über Sonion

Sonion a/s ist im Besitz von Novo Holding a/s, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mikroakustik und Mikromechanik für Hörgesundheit und andere Geräte zur Unterstützung der Hörfähigkeit. Das Unternehmen mit Sitz in Roskilde (Dänemark) beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter an Standorten in Dänemark, Holland, USA, China, Polen, Vietnam und den Philippinen.

Über Valencell

Valencell produziert die präzisesten tragbaren biometrischen Sensorsysteme weltweit und bietet diese patentgeschützte Technologie für Hersteller von Unterhaltungselektronik, Mobilfunkgeräten und Zubehörteilen, medizinischen Geräten, Sportartikeln und Fitness-Marken sowie für Gaming-Unternehmen für die Integration in ihre Produkte. Abgesichert durch mehr als 60 gewährte Patente und über 100 angemeldete Patente kann die Technologie von Valencell für Wearables und Hearables für praktisch jeden, an jedem beliebigen Ort und für jede beliebige Tätigkeit eingesetzt werden. Die Technologie des Unternehmens ist skalierbar auf unterschiedliche Formfaktoren wie Ohrhörer, Smartwatches, Armbänder und Handgelenkgeräte und kann gegenwärtig in mehr biometrische Wearables integriert werden als von jedem anderen Technologienanbieter rund um den Globus.

