Sonneninvest baut Marktführerschaft aus

Die Sonneninvest Gruppe betreibt sieben Solarkraftwerke in Deutschland und bietet noch bis zum 10. Oktober die Möglichkeit, sich mittels Crowdfunding an Solarkraftwerken der "Sonneninvest Rooftop" auf Industriedächern zu beteiligen. Das bereits vierte Crowdfunding-Projekt Sonneninvest Rooftop über die Plattform Econeers https://www.econeers.de/sonneninvest-rooftop hat bereits über 600.000 Euro von rund 400 Unterstützern eingesammelt.

Dresden (pts017/26.09.2018/09:10) - Die Sonneninvest Gruppe betreibt sieben Solarkraftwerke in Deutschland und bietet noch bis zum 10. Oktober die Möglichkeit, sich mittels Crowdfunding an Solarkraftwerken der "Sonneninvest Rooftop" auf Industriedächern zu beteiligen. Das bereits vierte Crowdfunding-Projekt Sonneninvest Rooftop über die Plattform Econeers https://www.econeers.de/sonneninvest-rooftop hat bereits über 600.000 Euro von rund 400 Unterstützern eingesammelt.

Sonneninvest Rooftop bietet Investoren die Möglichkeit, in Aufdachanlagen in Deutschland zu investieren. Pro eingespeister Kilowattstunde Strom erhält die Betreibergesellschaft eine feste Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), die die Einnahmen der Anlagen gesetzlich garantiert.

Investoren profitieren von bis zu 6 Prozent Rendite

Investoren, die sich am Crowdfunding beteiligen, erhalten für ihr Kapital von den Solarparkbetreibern eine feste Grundverzinsung von 4,0 Prozent pro Jahr über einen Zeitraum von zehn Jahren. Bereits nach fünf Jahren besteht die Möglichkeit, zu kündigen. In sonnenreichen Jahren, in denen die Anlagen überdurchschnittlich viel Solarstrom produzieren, ist ein zusätzlicher Bonuszins von bis zu 0,5 Prozent möglich. So haben die Investoren die Chance, ein nachhaltiges Projekt zu unterstützen und gleichzeitig wirtschaftlich von ihrem Investment zu profitieren.

Investoren, die sich noch bis zum 10. Oktober beteiligen, sichern sich den 1,5 Prozent "Final-Bonus" und profitieren von bis zu 6 Prozent Rendite im ersten Geschäftsjahr. Um sich den Bonus zu sichern, ist lediglich die Eingabe des Gutscheincodes: FINALE18 auf http://bit.ly/sonneninvest-rooftop notwendig.

Bonuszinsen in vier von fünf Fällen

In der Vergangenheit konnten sich Investoren der Sonneninvest regelmäßig über Bonuszinsen freuen. In 78 Prozent der Zeiträume konnten zusätzlich zur Grundverzinsung Bonuszinsen ausbezahlt werden. Für das Geschäftsjahr 2017/2018 haben sogar alle Investoren der bisherigen Sonneninvest-Crowdfundings Bonuszinsen erhalten.

"Alle unsere Crowdfundings profitieren vom simplen und fairem Bonussystem. Unsere Investoren erhalten zusätzlich zur Basisverzinsung einen Bonuszins von bis zu 0,5 Prozent in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung", so Solarparkbetreiber Michael Richter. "Faire Vergütung für Investoren und ein starkes Zeichen für die Energiewende. Unsere Kraftwerke sparen pro Jahr über 3.000 Tonnen an klimaschädlichen CO2-Emissionen ein. Jeder, der unser Solar-Crowdfunding unterstützt, leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz."

Sonneninvest ist Marktführer bei Solar-Crowdfundings

Die drei in Bezug auf das eingeworbene Kapital führenden Solar-Finanzierungskampagnen bundesweit stammen alle aus dem Hause Sonneninvest. Insgesamt haben bereits mehr als 1.500 Investoren über Econeers die Solar-Crowdfundings unterstützt und die Sonneninvest zum Marktführer bei Solar-Crowdfundings in Deutschland gemacht.

Über Econeers Die Dresdner Plattform Econeers https://www.econeers.de bietet Privatpersonen Investmentchancen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz. Durch grüne Investitionen kann jeder Bürger an der Energiewende teilhaben. Gesellschaftliche Verantwortung und Kapitalanlagen lassen sich so auf einfache Weise miteinander verbinden. Seit Gründung der Plattform im Oktober 2013 haben die über 8.000 Nutzer bereits über 9 Millionen Euro in grüne Projekte investiert. Econeers ist die Schwesterplattform von Seedmatch, dem deutschen Pionier im Bereich Startup-Crowdfunding. Über Seedmatch konnten bislang über 39 Millionen Euro für die Finanzierung junger, zukunftsträchtiger Unternehmen eingesammelt werden.

(Ende)

Aussender: Sonneninvest Rooftop GmbH & Co.KG Ansprechpartner: Ing. Michael Richter, Geschäftsführer Tel.: +43 1 876 21 61 E-Mail: richter@sonneninvest.com Website: www.econeers.de/sonneninvest-rooftop

Dresden (pts017/26.09.2018/09:10)