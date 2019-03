Sonnenskilauf und Komperdell Racecamp 4 Kids auf der Reiteralm

Auf der Reiteralm geht's auch zum Saisonschluss nochmal richtig rund. Hervorragende Pistenverhältnisse und perfekter Schnee machen den Sonnenskilauf im März und April perfekt. Dazu kommt noch ein einzigartiges Racecamp für Kinder von 8 bis 14 Jahren. Zwischen 29. und 31. März macht das Komperdell Racecamp 4 Kids exklusiv Station auf der Reiteralm. Hundert Kinder und Jugendliche haben dabei die Chance, mit einem echten Ski-Profi zu Trainieren. Heuer werden unter anderem Henrik Kristoffersen und weitere Skistars höchst persönlich die Kids beim Racecamp unterstützen und mit ihnen gemeinsam trainieren.

Schladming (pts022/15.03.2019/13:45) - Auf der Reiteralm geht's auch zum Saisonschluss nochmal richtig rund. Hervorragende Pistenverhältnisse und perfekter Schnee machen den Sonnenskilauf im März und April perfekt. Dazu kommt noch ein einzigartiges Racecamp für Kinder von 8 bis 14 Jahren. Zwischen 29. und 31. März macht das Komperdell Racecamp 4 Kids exklusiv Station auf der Reiteralm. Hundert Kinder und Jugendliche haben dabei die Chance, mit einem echten Ski-Profi zu Trainieren. Heuer werden unter anderem Henrik Kristoffersen und weitere Skistars höchst persönlich die Kids beim Racecamp unterstützen und mit ihnen gemeinsam trainieren.

Komperdell Racecamp 4 Kids auf der Reiteralm

Das Komperdell Racecamp für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren gastiert zwischen 29. und 31. März auf der Reiteralm. Dieses Jahr nimmt sich unter anderem Skiprofi Henrik Kristoffersen Zeit, beim Racecamp 4 Kids mit den Kindern zu trainieren. Bei einem Trainingstag, inklusive Videoanalyse unter Anleitung der Komperdell-Athleten, können die Kinder unter professionellen Bedingungen ihr skifahrerisches Können trainieren.

Ein Renntag zum Abschluss, wo sich die Kids dann wie echte Skistars fühlen, rundet das Komperdell Racecamp 4 Kids auf der Reiteralm ab. Für ein abwechslungsreiches Rahmenprogram mit Interviews mit den Skistars, Autogrammstunden und Workshops, Techniktraining und Krafttraining ist beim Racecamp 4 Kids auf der Reiteralm natürlich gesorgt.

Tolle Live Bilder von der Reiteralm

Wer glaubt, die Skisaison sei schon vorbei, der irrt - auf der Reiteralm herrschen beste Bedingungen und die Pisten sind in einem Top-Zustand. Wer das nicht glauben kann, der schaut sich am besten die Live-Bilder über die Webcams der Reiteralm https://www.reiteralm.at/de/aktuell/reiteralm/webcams an.

Sonnenskilauf auf der Reiteralm bis 22. April 2019

Im März und April bricht die beste Zeit für den Sonnenskilauf auf den Bergen der Reiteralm an. Beste Pistenverhältnisse erwarten die Gäste und Skifahrer. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen lässt sich die wunderschöne Bergwelt rund um die Reiteralm und Schladming genießen. Nach dem Skifahren gemütlich in der Sonne liegen, leckere Schmankerl auf der Alm genießen oder bei einem Cocktail die Seele baumeln lassen. Auf der Reiteralm ist bestimmt für jeden Skifahrer und Sonnenanbeter das Richtige dabei.

Die Reiteralm Bergbahnen haben noch bis zum 22.4.2019 geöffnet, also noch genügend Zeit zum Skifahren oder Snowboarden. Wer sich dabei noch gern einer kleinen Herausforderung vor dem Saisonende stellen möchte, schaut im Prinoth Crosspark Reiteralm vorbei und sichert sich beim Sprung durch die "Almhütte" sein Erinnerungsfoto an die tollen Skitage in der Region Schladming Dachstein. https://www.reiteralm.at/de/winter/reiteralm/prinoth-crosspark-reiteralm

Über Reiteralm Bergbahnen GmbH & Co.KG Im Winter sind Reiteralm & Fageralm herrlich zum Skifahren. Perfekte Pisten und top moderne Lifte bringen Wintersportfans ins Skigebiet. Die Fageralm ist im Winter das perfekte Skigebiet für Familien in den österreichischen Alpen. Im Sommer laden die Berge der Reiteralm Bergbahnen zum Wandern, Mountainbiken, MTB Downhill und Klettern in die Region Schladming-Dachstein ein. Mit der Bergbahn Preunegg Jet kommt man ganz einfach im Sommer und Winter auf die Reiteralm. Zahlreiche Hütten und Bergseen machen die Region Schladming Dachstein auch zum perfekten Ziel für einen Ausflug. Nur wenige Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt kann man eine wunderbare Zeit im Ennstal in der Steiermark verbringen.

Der Publikation bis 18.6.2019 wird zugestimmt.

(Ende)

Aussender: Reiteralm & Fageralm Bergbahnen Ansprechpartner: Geschäftsführer Mag. Daniel Berchthaller Tel.: +43 6454 73570 E-Mail: daniel.berchthaller@reiteralm.at Website: www.reiteralm.at

Schladming (pts022/15.03.2019/13:45)