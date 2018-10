Sonoro Metals Corp. beginnt auf Cerro Caliche ein 10.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm

Sonoro Metals Corp., CA83569F2044

VANCOUVER, Kanada. 10. Oktober 2018. Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro") meldet den Beginn eines 10.000 Bohrmeter umfassenden RC-Bohrprogramms (Reverse Circulation, Rückspülbohrungen) auf dem Projekt Cerro Caliche im Mega-Bezirk Cucurpe Sonora in Sonora, Mexiko. Die laufende Entnahme von Schlitzproben und die Kartierungen der Sonoro haben eine 2 Quadratkilometer große zentrale Hauptzone mit insgesamt über 10 km an mit Gold vererzten Quarzgängen nachgewiesen, die mit Zonen niedriger haltiger Äderchen vergesellschaftet sind. Aus dieser Zentralzone stammt ein Großteil der ungefähr 1.900 historischen übertägigen Proben und 90 Bohrungen, die von Corex Gold Corp. ("Corex") im Jahr 2007 niedergebracht wurden. Die Ergebnisse dieser wurden Sonoro von Corex zur Verfügung gestellt.

"Wir freuen uns, zu berichten, dass die Daten aus dem zurzeit von Sonoros technischen Team durchgeführten Probennahmeprogramm, die Daten früherer Probennahmeprogramme untermauern," sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro. "Die Kombination der neuen mit historischen Daten hat Sonoro die Entwicklung einer soliden Kenntnis der geologischen Struktur ermöglicht, was zu einer präziseren Zielfestlegung für die Bohrungen des aktuellen Programms und zur Ausdehnung der übertägigen Probennahme in dem 14 Quadratkilometer großen Projektgebiet führt, wo zusätzliche vererzte Zonen bewertet werden."

Zusammenfassung des Explorationsprogramms Eine für zwei Jahre gültige "Informe Preventivo" Umweltgenehmigung wurde vom mexikanischen Ministerium für Umwelt und Bodenschätze (Secretariat of Environment and Natural Resources, SEMARNAT) für das Niederbringen von 87 RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 10.000 m erteilt. Die Genehmigung sieht ebenfalls die Konstruktion neuer Bohrplattformen und Straßen in bisher nicht abgebohrten Bereichen vor neben der Wiederverwendung früherer Bohrplattformen für neue Bohrungen.

Nach Erhalt der Umweltgenehmigung beauftragte Sonoros mexikanische Tochtergesellschaft, Minera Mar de Plata, Layne de Mexico, S.A. de C.V. ("Layne"), eine Tochtergesellschaft der in den USA ansässigen und an der New York Stock Exchange notierten Granite Construction Incorporated mit der Durchführung der Bohrarbeiten auf Cerro Caliche. Die Bohrungen sind im Gange und 10 Bohrungen wurden bereits niedergebracht. Probenmaterial aus den ersten 8 Bohrungen wurde an ALS Chemex Laboratory in Hermosillo, Sonora, Mexiko, geschickt. Die Ergebnisse werden bis Ende Oktober erwartet. Die Bohrungen werden in zwei Phasen niedergebracht. Jede Phase umfasst ungefähr 5.000 Bohrmeter. Layne hat direkte Erfahrung mit Bohrungen auf Cerro Caliche, da sie bereits Bohrprogramme im Auftrag anderer Betreiber im Unterbezirk durchgeführt haben.

Sonoro führt im Jahr 2018 übertägige Explorationsarbeiten auf Cerro Caliche durch und hat insgesamt 10 Linienkilometer subparalleler Gänge auf dem ersten ca. 2 Quadratkilometer großen Zielgebiet identifiziert. Sonoros Explorationsarbeiten haben bis dato über 2.000 übertägige Proben geliefert und die Analyseergebnisse aus 1.890 Gesteinsanalysen sind aus den Labors der ALS Chemex in Hermosillo, Sonora, Mexiko, eingetroffen. Ferner hat Sonoro historische Daten überprüft und zusammengestellt die von Corex stammen und sich auf ein im Jahr 2007 durchgeführtes Programm zur Entnahme von Schlitz- und Gesteinssplitterproben beziehen, über das Corex in ihren Pressemitteilungen vom 28. Juli 2007, 10. August 2007 und 24. September 2007 berichtete. Kopien dieser Pressemitteilungen sind bei SEDAR unter Corexs Profil zu finden.

Die Ergebnisse von Sonoros Probennahmeprogramm 2018 wurden tabelliert und mit den Ergebnissen des von Corex im Jahr 2007 durchgeführten Probenentnahmeprogramms verglichen. Für eine Zusammenfassung beider Programme siehe unten:

Umfang der Goldgehalte Au g/t Anzahl der Proben Sonoro Programm 2018 Anzahl der Proben Corex Programm 2007 Gesamtzahl der analysierten Proben 1890 1944 Mehr als 3 Gramm Au 47 68 Mehr als 1 g bis 3 g 99 172 Mehr als 0,4 g bis 1 g 167 259 Mehr als 0,2 g to 0,4 g 212 260 Mehr als 0,1 g bis 0,2 g 222 325 Weniger als 0,1 g/t 1143 860 Durchschnitt aller Proben 0,412 g/t Au 0,588 g/t Au Durchschnitt der Proben über 0,1 g/t Au 0,997 g/t Au 1,022 g/t Au

Sonoro hat ebenfalls die Datenbestände von Corex und anderen Betreibern erhalten und analysiert, die in der Vergangenheit Bohrprogramme durchgeführt hatten. Diese Programme umfassten insgesamt 116 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 12.442 m. Die Daten von drei weiteren Bohrungen wurden von Sonoro aus gedruckten Informationen der geologischen Abschnitte interpretiert. Das aktuelle Bohrprogramm wurde konzipiert, um die Daten früherer Bohrprogramme zu verifizieren und um die aktuell dokumentierten Vererzungszonen zu erweitern.Geologische Beschreibung Die Konzessionen Cerro Caliche liegen ungefähr 45 km südöstlich von Magdelena de Kino im nördlichen Zentralteil des mexikanischen Bundesstaates Sonora. Die historischen Minen innerhalb Cerro Caliche schließen Cabeza Blanca, Los Cuervos, Japonesas, Las Abejas, Boluditos, Colorado und Espanola ein, die bis vor ungefähr 130 Jahren, während unterschiedlicher Zeitabschnitte in Betrieb waren.

Die Vererzungstypen des Mega-Bezirks Cucurpe umfassen Varianten epithermaler niedriger Sulfidierung, vererzter epithermaler Intrusionsgänge und zugehöriger vulkanischer Gesteine sowie benachbarter mesothermaler Goldvererzung des Carlin-Typs. Diese Lagerstätten im Bezirk scheinen Vererzungsaltern ähnlich zu sein, die zwischen 40 und 30 Mio. Jahren liegen. Stellenweise alterierte felsische Intrusionsgänge kreuzen die vererzten Metasedimentgesteine und könnten mit der Vererzung in den Intrusionsgängen und den Metasedimentgesteinen in Zusammenhang stehen. Das Gebiet Cerro Caliche ist ein Unterbezirk des Goldminenbezirks Cucurpe mit vielen Gambusino-Abbaustätten und Erkundungsgruben auf den Konzessionen sowie Bohrungen.

Der Mega-Bezirk Cucurpe wurde im Allgemeinen als ein Bezirk mit vorherrschend Erzgängen betrachtet einschließlich der laufenden Minen Mercedes und Cerro Prieto. Die Aktivitäten in den Minenbereichen Cerro Prieto und Santa Gertrudis haben in den jüngsten Jahren Tagebauressourcen entwickelt mit einer eingesprengten Goldvererzung bis hin zu einer Goldvererzung des Stockwork-Typs.

Die Wirtsgesteine umfassen jurassische bis kretazische Metasedimentgesteine einschließlich Tonschiefer, Schiefer, Quarzit, Kalkstein, Quarzgeröllkonglomerat und Andesit. Intrusionsgesteine setzen sich zusammen aus mittelkörnigen Granodiorit in den westlichen Teilen des Projekts in der Nähe der Mine Cabeza Blanca. Es scheint, dass die Erzgänge den Intrusionsstock durchziehen. Der Granodiorit weist Anzeichen einer schwachen Metamorphose auf mit chloritischer Alteration und unregelmäßigen Bänderungstexturen auf. Der Rhyolith kommt in Form unregelmäßiger Körper vor, die in größeren Höhen im Nordteil der Konzession verbreitet sind einschließlich des Gebiets Rincon, wo er in Form von Effusionen, Lagergängen, Intrusionsgängen und Rhyolithkuppen vorkommt. Ein Teil des Rhyoliths ist vererzt und scheint mit der epithermalen Goldvererzung auf dem Projekt in Zusammenhang zu stehen.

Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollmaßnahmen vor Ort Die Gesteinsproben wurden von Sonoros geologischen und technischen Mitarbeitern mittels standardmäßiger Sammelverfahren entnommen einschließlich der Aufzeichnung beschreibender Daten. Die Koordinaten der Entnahmestellen im UTM NAD 27 Gitter wurden mit einem handgeführten GPS bestimmt. Es wurden 2 bis 3 Meter lange Schlitzproben entnommen. Das gesammelte Gesteinsmaterial wurde in nummerierten Plastiksäcken aufbewahrt, die mit Kabelbindern verschlossen wurden. Zur Bestätigung der Identifizierung wurden nummerierte Papieretiketten in die Säcke gelegt. Die Säcke wurden an sicheren Orten unter Aufsicht von Mitarbeitern der Sonoro eingeschlossen und anschließend von Mitarbeitern der Sonoro zur Probenvorbereitungseinrichtung der ALS-Chemex in Hermosillo, Sonora, Mexiko, transportiert. Das Labor der ALS-Chemex in Hermosillo bereitet die Proben mittels Zerkleinerns, Halbieren und Vermahlung zu einem feinen Gesteinspulver auf, das zur Analyse in das ALS-Chemex Labor in Vancouver, British Columbia, gebracht wird. Dort wird eine 30-Gramm-Einwaage mittels Brandprobe und anschließendem AA-Verfahren auf Gold analysiert. Zusätzlich wird ein kleiner Teil des Gesteinspulvers in einer Mischung aus vier Säuren aufgelöst und zur Bestimmung von 35 Elementen mittels ICP-Verfahren vorbereitet. Das ALS-Chemex Labor gibt Leerproben und Goldstandards dem Probenstrom hinzu, um die Genauigkeit der Laborverfahren zu verifizieren.

Über den Mega-Bezirk Cucurpe Sonora Die ungefähr 1.400 Hektar umfassenden Cerro-Caliche-Konzessionen in diesem wichtigen Goldbergbaubezirk sind im Besitz der Sonoro mittels Optionsabkommen mit fünf Verkäufern. Der Mega-Bezirk Cucurpe Sonora umfasst Premier Golds Goldmine Mercedes, Goldgroup Minings Goldmine Cerro Prieto, Agnico Eagles vor Kurzem erworbene Goldmine Santa Gertrudis und andere Prospektionsgebiete mit Goldvererzung.

Stephen Kenwood, P. Geo. ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Er hat diese Pressemitteilung gelesen und übernimmt dafür die Verantwortung. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vorkommen einer Vererzung auf den Liegenschaften neben oder in der Nähe von Cerro Caliche nicht unbedingt ein Anzeichen einer Vererzung auf Cerro Caliche ist.

Über Sonoro Metals Corp. Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von Edelmetallliegenschaften in Sonora, Mexiko und in Alaska, USA. Sonoros qualifiziertes Explorationsteam in Mexiko wird von dem in Hermosillo ansässigen Geologen Melvin Herdrick geleitet. Er besitzt 45 Jahre Bergwerkserfahrung einschließlich 10 Jahre als Chef-Geologe bei Phelps Dodge, Mexiko und 7 Jahre als Vice President der Exploration bei Pediment Gold in Mexiko bis zur Übernahme durch Argonaut Gold im Jahr 2011. Sonoros Chef-Geologe und qualifizierte Person ist Stephen Kenwood, der über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Mineralexploration und Erschließung besitzt.

