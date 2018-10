SOTI ONE reduziert Kosten, Komplexität und Ausfallzeiten von geschäftskritischer Mobilität

Mississauga, Ontario - SOTI gibt die Markteinführung der SOTI ONE-Plattform nach der Beta-Testphase bekannt. Die Plattform ist ab dem 1. November 2018 erhältlich und umfasst SOTI MobiControl, SOTI Assist und SOTI Snap. Unternehmen, die SOTI ONE erwerben, erhalten Zugang zu ...

Mississauga, Ontario - SOTI gibt die Markteinführung der SOTI ONE-Plattform nach der Beta-Testphase bekannt. Die Plattform ist ab dem 1. November 2018 erhältlich und umfasst SOTI MobiControl, SOTI Assist und SOTI Snap. Unternehmen, die SOTI ONE erwerben, erhalten Zugang zu SOTI Central, der Online-Community von SOTI.

Mit SOTI ONE reagiert SOTI auf den Trend, dass Unternehmen zunehmend auf mobile Technologien und das IoT setzen, um ihre Produktivität zu steigern und ihr Geschäft zu differenzieren. Mitarbeiter, die sich früher auf ein einziges Arbeitsgerät verlassen haben, verwenden nun mehrere Geräte, um ihre Aufgaben zu erledigen - auch außerhalb der Unternehmensgrenzen. Das Wachstum und die Komplexität von Mobilität und IoT belasten nicht nur IT-Abteilungen, sondern erhöhen auch die Kosten für die Erstellung und das Verbinden von mobilen Apps mit dem Backend-System.

"Wir sehen bereits Unternehmen in nahezu allen Bereichen - darunter Einzelhandel, Gesundheitswesen, Fertigung sowie Transport und Logistik -, die Mobiltechnologie und IoT nutzen, um ihre gewinnbringenden Prozesse neu zu definieren und digitale Geschäfte zu schaffen, die man sich zuvor nicht vorstellen konnte", so Carl Rodrigues, Präsident und CEO bei SOTI. "Mit zunehmender Größe und Komplexität der mobilen Technologie sehen sich Unternehmen mit neuen Herausforderungen konfrontiert; SOTI ONE ist eine flexible Lösung, die ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht wird." SOTI ONE umfasst:

-SOTI MobiControl: Flaggschiff-Lösung von SOTI für Enterprise Mobility Management, die Android-, iOS-, Linux-, Mac- und Windows-Geräte während ihres Lebenszyklus sichert, verwaltet und unterstützt.

-SOTI Assist: Helpdesk-Lösung, die für die Behebung von Problemen mit mobilen Geräten entwickelt wurde. Sie verfügt über die Fernsteuerungstechnologie von SOTI, mit der sich mobile Geräte- und Anwendungsprobleme jederzeit und überall analysieren und beheben lassen.

-SOTI Snap: Plattformübergreifende Lösung zur App-Entwicklung, die die Kosten, Komplexität und Kodierung der Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung mobiler Apps reduziert. Sie ermöglicht Organisationen die schnelle Erstellung von Apps mittels Drag-and-Drop-Funktion, die Verbindung zu Backend-Systemen durch die Integration mit Zapier, Webhooks und benutzerdefinierten REST-API sowie eine Verkürzung der Markteinführungszeit und die Reduzierung von Entwicklungskosten als auch Verbesserung der Handhabung.

-SOTI Central: Online-Community für alle SOTI-Partner und -Kunden ermöglicht die Interaktion mit Produktexperten und bietet die Option einer Bibliothek mit Produkten und Dienstleistungen rund um SOTI ONE-Lösungen.

Weitere Informationen: http://www.soti.net/products/soti-one-platform/

