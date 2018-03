Spahn will Demenz besiegen

Der neue Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Demenz besiegen.

Spahn sagte der "Bild am Sonntag": "Demenz ist eine der größten Geißeln der Menschheit. Denn sie ist bis heute nicht heilbar und so gut wie nicht behandelbar. Ich wünsche mir, dass wir die Demenz besiegen können. Stellen sich vor, wie viel weniger Leid und Bedürftigkeit es dann gäbe."

Zur Erreichung dieses Ziels will Spahn mit Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) bereits existierende Forschungsprogramme und Leuchtturmprojekte ausbauen, die Kräfte in Europa bündeln. Eine Chance liege in der Nutzung von Big Data: "Wenn wir die Daten von Millionen Demenzkranken in Europa anonymisiert zusammenführen und auswerten könnten, würden wir bestimmt neue Erkenntnisse erlangen." Eine weitere Stellschraube seien die Medikamentenpreise, so Spahn: "Die Entwicklung von Medikamenten gegen Demenz muss sich lohnen. Die Preise für neue Arzneimittel müssen so sein, dass es sich lohnt, für echte Innovationen, für wirklichen Fortschritt, etwa bei Demenz, zu forschen."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH