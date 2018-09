Spannende Unterhaltung am Vorabend - neue Serienfolgen im ZDF

Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Ab Oktober 2018 zeigt das ZDF neue Folgen der Krimikomödie "Die Rosenheim-Cops", der Krimireihe "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer", sowie der Polizeiserie "Notruf Hafenkante" und der ...

Mainz -

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Ab Oktober 2018 zeigt das ZDF neue Folgen der Krimikomödie "Die Rosenheim-Cops", der Krimireihe "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer", sowie der Polizeiserie "Notruf Hafenkante" und der Klinikserie "Bettys Diagnose".

Den Beginn machen "Die Rosenheim-Cops" mit 25 neuen Folgen. In "Ein edles Motiv", Dienstag, 2. Oktober 2018, 19.25 Uhr, ermitteln die Bayern-Cops in Sachen Mord: Der Miteigentümer eines Rosenheimer Edeljuwelierladens wurde erstochen. Seine Witwe und der Verkäufer geraten ins Visier der Ermittler Hofer (Joseph Hannesschläger) und Bach (Patrick Kalupa).

In 25 neuen Folgen "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" rollen die Rechtsmedizinerin Dr. Katrin Stoll (Valerie Niehaus) und Kriminalhauptkommissar Henrik Mertens (Matthias Weidenhöfer) aufgrund neuer Indizien bislang ungelöste Kriminalfälle auf. In der Episode "Ein Tag im Juni" am Mittwoch, 10. Oktober 2018, 19.25 Uhr, werden bei Sanierungsarbeiten menschliche Knochen entdeckt. Die Ermittlungen führen die Spezialisten zurück zum Volksaufstand des 17. Juni 1953. Denn das Opfer, Lore Menzel (Paula Schramm), war Konterrevolutionärin. Könnte hier das Motiv für den Mord liegen?

Am Freitag, 12. Oktober 2018, 19.25 Uhr, geht es mit 25 neuen Episoden von "Bettys Diagnose" weiter. Den Auftakt macht die Folge "Konsequenzen": Nach einem fatalen Missverständnis besteht zwischen Betty (Annina Hellenthal) und Oliver (Alexander Koll) Klärungsbedarf. Unterdessen nähern sich Dr. Stern (Max Alberti) und Hanna (Marie Zielcke) einander wieder an.

Mit 26 neuen Folgen meldet sich "Notruf Hafenkante" zurück. In "Rattenburg" am Donnerstag, 18. Oktober 2018, 19.25 Uhr, kommt es zu schweren Krawallen auf St. Pauli. Grund der eskalierenden Gewalt ist der Bau von Luxuswohnungen auf einem Bauwagengelände. Als ein junger Punker bei einer Demo schwer verletzt wird, verfolgen Hans (Bruno F. Apitz) und Franzi (Rhea Harder-Vennewald) eine heiße Spur in die "Rattenburg", das Zentrum der alternativen Szene.

Bereits jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung sind die Folgen in der ZDFmediathek abrufbar.

https://presseportal.zdf.de/pm/bettys-diagnose-6/

https://presseportal.zdf.de/pm/notruf-hafenkante-7/

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDF

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über:

https://presseportal.zdf.de/presse/rosenheim

https://presseportal.zdf.de/presse/diespezialisten

https://presseportal.zdf.de/presse/notrufhafenkante

https://presseportal.zdf.de/presse/bettysdiagnose

OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2

Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121