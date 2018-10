SPD-Generalsekretär hält GroKo-Aus für möglich

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schließt ein vorzeitiges Ende der Großen Koalition nicht aus.

"Wenn es zu einem neuen Regierungsstil nicht kommt, dann wird es eng in der Großen Koalition, dann wird es immer weniger Befürworter in der SPD für diese Regierungskonstellation geben", sagte Klingbeil am Sonntagabend den ARD-Tagesthemen. "Wir sehen doch alle in den letzten Monaten, wie belastet die Koalition ist", sagte Klingbeil.

Die GroKo verliere derzeit Vertrauen und auch das Ergebnis der Landtagswahl in Bayern gebe sicherlich allen Beteiligten an der Koalition zu denken. Laut letzten Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die SPD in Bayern auf etwa 9,5 Prozent und hat ihr Ergebnis von 2013 damit mehr als halbiert. Auch die CSU hat rund zehn Prozent verloren, wird aber mit etwa 37,5 Prozent stärkste Kraft.

