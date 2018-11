SpeechOne: Das erste Headset für professionelles Diktieren und Spracherkennung von Philips

Speech Processing Solutions, die weltweite Nummer 1 für professionelle Diktierlösungen, präsentiert das Philips SpeechOne, ein kabelloses Headset, das sich durch höchste Benutzerfreundlichkeit, professionellen Funktionsumfang und ergonomische Trageoptionen auszeichnet. Mit der überragenden Audioqualität wurde es speziell für den Einsatz mit professionellen Spracherkennungsanwendungen entwickelt. Zudem bietet es ein antimikrobielles Gehäuse sowie austauschbare Ohrpolster. Es ist das perfekte Werkzeug zur Umwandlung von Sprache zu Text zur Erstellung professioneller Dokumente in Kanzleien, Kliniken, Praxen und Unternehmen

Philips SpeechOne (Photo: Business Wire)

Unkomplizierte Transkriptionen und überragende Ergebnisse bei der Spracherkennung

Das Headset verfügt über ein Präzisionsmikrofon mit Rauschunterdrückung, das dank des einzigartigen Designs und patentierter kabelloser Übertragungstechnologie, glasklare und zu 100 % verlustfreie Audioaufnahmen bietet, die sich so in den meisten Fällen mittels herkömmlicher Bluetooth- oder DECT-Technologie nicht realisieren lassen würden.

Durch die hohe Aufnahmequalität können Schreibkräfte Diktate besser verstehen, so dass Fehler und unnötige Korrekturzyklen vermieden werden. Die verbauten Mikrofone wurden speziell für Spracherkennungsanwendungen entwickelt. In Kombination mit professioneller Spracherkennungssoftware lässt sich so eine überragende Erkennungsgenauigkeit erzielen.

„Philips SpeechOne ist das professionelle Diktier-Headset, das herausragende Spracherkennungs-Performance mit unerreichter Benutzerfreundlichkeit und erstklassigem Tragekomfort kombiniert. Es ist der perfekte Begleiter für alle professionellen Benutzer im medizinischen, juristischen und unternehmerischen Bereich, die mittels digitalem Diktieren wertvolle Zeit sparen möchten“, erläutert Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions.

Beide Hände bleiben frei – bei maximalem Tragekomfort

Mit seinem geringen Gewicht bietet das kabellose Gerät auch bei einem längeren Einsatz extrem hohen Tragekomfort. „Mit diesem kabellosen Headset profitieren Sie von einem Plus an Flexibilität und Mobilität. Sie sind nicht mehr so an Ihren Schreibtisch gebunden und können sich beim Diktat im Büro frei bewegen oder Dokumente durchsehen“, fährt Dr. Brauner fort.

Das Gerät lässt sich mithilfe eines magnetischen Kontaktmechanismus über eine Dockingstation induktiv aufladen. Anwender können über einen gesamten Arbeitstag hinweg Texte aufnehmen, ohne dass der Akku geladen werden muss. Über den Magnetmechanismus lässt sich das Headset bei Bedarf einfach mit der Dockingstation verbinden.

Ein Headset kann problemlos von verschiedenen Mitarbeitern verwendet werden, da die Ohrpolster des Philips SpeechOne einfach über ein magnetisches Klippsystem ausgetauscht werden können. Das antimikrobielle Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz vor Bakterien und Keimen. Das SpeechOne eignet sich somit ideal für den Einsatz im medizinischen Umfeld.

Für ein noch höheres Maß an Mobilität können Autoren den Philips AirBridge kabellosen Adapter* an ihren Laptop oder ihr Tablet anschließen.

Benutzerfreundlich für höhere Produktivität

Philips SpeechOne unterstützt eine höchst intuitive Bedienung sowie intelligente Abwärtskompatibilität für eine problemlose Integration in Umgebungen, in denen bereits z.B. ein Philips SpeechMike Premium-Diktiermikrofon verwendet wird. Das leistungsstarke Gerät kann auch für „Voice over IP“- Telefonate, z. B. über Skype for Business verwendet werden. Anrufe lassen sich über bereits vorprogrammierte Tasten auf der Dockingstation ohne zusätzliche Setup-Konfiguration automatisch annehmen oder ablehnen.

Das integrierte Statuslicht gibt an, ob sich der Anwender aktuell im Diktat befindet und nicht gestört werden möchte und vermeidet so unnötige Ablenkung während der Arbeit. Über eine (optionale) Fernbedienung lassen sich Aufnahmen außerdem noch bequemer steuern.

„Seit mehr als einem halben Jahrhundert treibt Philips Innovationen für professionelle Diktieranwendungen voran und hat sich von Anfang als Vorreiter im Bereich führender Sprachtechnologien positioniert. Philips SpeechOne ist die perfekte Ergänzung des Portfolios der Philips Diktierlösungen“, so das Fazit von Dr. Brauner.

Philips SpeechOne wird ab Mitte November 2018 verfügbar sein.

Weitere Informationen und Links zu den Händlern finden Sie unter www.speechone.com

*Verfügbar als Zubehör – Philips AirBridge kabelloser Adapter ACC4100

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions ist der weltweit führende Anbieter bei professionellen Diktierlösungen. Das Unternehmen wurde 1954 als Teil von Philips in Österreich gegründet und ist seit über 60 Jahren die treibende Kraft bei innovativen Sprache-in-Text-Lösungen. Das Unternehmen hat bahnbrechende Produkte wie das mobile Philips SpeechAir, das Philips Pocket Memo Diktiergerät, das Philips SpeechMike Premium USB-Diktiermikrofon und die Philips Diktier-Recorder-App für Smartphones entwickelt und wird damit seinem Anspruch von Exzellenz und ausgezeichneter Qualität gerecht. Dank der neuesten Innovation, Philips SpeechLive, die als cloudbasierte Workflowlösung konzipiert ist, werden Diktate und Aufnahmen schneller und bequemer als je zuvor. Die maßgeschneiderten Angebote und Produkte von Speech Processing Solution helfen professionellen Anwendern, Zeit und Ressourcen zu sparen und mit maximaler Effizienz zu arbeiten.

