08.04.2018 - 16:07 Uhr Spekulationen auf Twitter, Facebook von Co.: Kritik an Hetze im Netz nach Amokfahrt in Münster

Die Nachricht von der Amokfahrt in Münster war noch ganz frisch, da waren die sozialen Netzwerke schon voll mit Spekulationen und Schuldzuweisungen. NRW-Ministerpräsident Laschet findet deutliche Worte für diese "Hetze" im Netz. Von Petr Jerabek Den vollständigen Artikel auf www.br.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick