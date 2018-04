Spende von einer Million US-Dollar für Bildung von Flüchtlingskindern in Asien und der Region Nahost und Nordafrika

Eine Spende in Höhe von einer Million US-Dollar soll die Bildungsinfrastruktur für Flüchtlings- und binnenvertriebene Kinder in Asien, im Nahen Osten und in Nordafrika stärken, zu einer Zeit, in der laut UNHCR-Statistik Kinder ungefähr die Hälfte der vertriebenen Bevölkerung weltweit ausmachen.

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children -Source: The Big Heart Foundation

Seine Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Hohen Rats der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Schardscha, richtete die großzügige Spende an die malaysische Wohltätigkeitsorganisation „Children for Dignity Foundation“, um die Bildungs- und Support-Services, die die Organisation marginalisierten Bevölkerungsgruppen in Asien und in der Region Nahost und Nordafrika seit 20 Jahren bereitstellt, zu unterstützen.

Die Stiftung, die über 7.000 nicht dokumentierte Schüler ausbildete und derzeit rund 1.100 unterstützt, profitiert nicht nur von der Spende, sondern von einem Geldpreis in Höhe von 136.000 US-Dollar, den sie am Donnerstag, dem 26. April als Gewinner des Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support erhielt.

Der Preis wurde 2017 im Rahmen einer Partnerschaft zwischen einer namhaften humanitären Organisation in den VAE, The Big Heart Foundation (TBHF), und dem Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) eingerichtet, um Einzelpersonen oder Körperschaften hervorzuheben, die durch Pionierarbeit und einflussreiche Initiativen positive und greifbare Veränderungen für Flüchtlinge in diesen Regionen bewirken.

Als kultureller Pfeiler der arabischen Region und drittgrößtes Emirat der VAE, vertritt Schardscha die Meinung, dass jede Nation auf einem soliden Fundament aus einer gebildeten und befähigten Jugend aufbauen muss. Dies spiegelt sich in der Unterstützung von sozialen Entwicklungsprojekten für Flüchtlinge und bedürftige Menschen weltweit wider. Die von der Big Heart Foundation verwalteten Projekte stehen unter der Aufsicht und Führung von seiner Hoheit dem Herrscher von Schardscha und seiner Frau Ihrer Hoheit Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi.

Weitere Informationen über die Big Heart Foundation finden Sie auf der Website der Stiftung: http://tbhf.ae.

1. SIARA Logo - Quelle: The Big Heart Foundation

