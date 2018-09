SpineVision® erhält FDA-Zulassung und CE-Zeichen für seinen per 3D-Druckverfahren aus Titan hergestellten HEXANIUM TLIF-Cage der nächsten Generation

SpineVision hat heute die FDA-Anmeldung und CE-Kennzeichnung des 3D-lasergedruckten Titan-Cage HEXANIUM TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) für die Wirbelsäulenchirurgie bekannt gegeben. SpineVision wird sein neues Produkt Wirbelsäulenchirurgen auf der „EuroSpine 2018“ (Stand 24C) in Barcelona (19.-21. September) und auf der „NASS 2018“ (Stand 1311) in Los Angeles (26.-29. September) vorstellen.

„Während die TILF-Wirbelsäulenchirurgie in ca. 60 bis 70 Prozent der Fälle die Schmerzen der Patienten erfolgreich lindern kann, besteht immer noch Verbesserungsbedarf“, so Arnaud Brisard, CEO von SpineVision. „Unser HEXANIUM TLIF-Cage ist insbesondere ganz darauf ausgelegt, das Risiko eines Absenkens der Scheibenhöhe in der postoperativen Phase zu reduzieren. HEXANIUM stellt eine Fortführung unserer beträchtlichen Errungenschaften bei der Entwicklung von Produkten auf dem neuesten Stand der Technik für alle Wirbelsäulenpathologien dar. HEXANIUM TLIF ist das erste unserer kompletten Reihe von 3D-gedruckten Implantaten, die SpineVision einführen wird.“

„Hexanium TLIF stellt für die Wirbelsäulenchirurgie einen Fortschritt dar“, so Neurochirurg Dr. Gary P. Colon, NCH Healthcare System, Naples, Florida. (Für ein Interview mit Dr. Colon hier klicken.) „Ich kann den TLIF-Cage jetzt genau an der vorgesehenen Stelle einsetzen. Das bedeutet eine wichtige Verbesserung im Vergleich zu den bisher verwendeten Produkten.“

