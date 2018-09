Spiraldynamik®-Therapie am renommiertem US-Kongress

Auf Einladung von Amol Saxena, spezialisiert in Fusschirurgie und Sportmedizin und gegenwärtiger Präsident der American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM), wurde die komplementäre Therapiemethode "Spiraldynamik" ins wissenschaftliche Programm aufgenommen und wird Mitte September erstmalig vor versammelten Fusschirurgen der USA präsentiert.

San Francisco (pts005/04.09.2018/06:45) - Auf Einladung von Amol Saxena, spezialisiert in Fusschirurgie und Sportmedizin und gegenwärtiger Präsident der American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM), wurde die komplementäre Therapiemethode "Spiraldynamik" ins wissenschaftliche Programm aufgenommen und wird Mitte September erstmalig vor versammelten Fusschirurgen der USA präsentiert.

Spiraldynamik® ist eine evolutionsbiologisch und anatomisch begründete, nicht-operative Therapiemethode mit Wurzeln in der Schweiz. Chronische Fehlbelastungen werden frühestmöglich identifiziert, Patienten werden befähigt, Ihre Füsse im Alltag, Beruf und Freizeit optimal zu belasten. Seit 2011 werden die Therapieerfolge an den Med Centern & Praxen wissenschaftlich mittels Outcome-Messungen untersucht. Aktuell wird eine multizentrische "Doppelblindstudie" lanciert, um den Stellenwert eines Patienten-Empowerment-Tageskurses vor einem fusschirurgischen Eingriff zu evaluieren: Wer profitiert von der Spiraldynamik® Fusstherapie? Können so bestimmte (nicht zwingend erforderliche) operative Eingriffe vermieden werden?

Dr. Kai Olms , Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie e.V. (GFFC) und ausgezeichnet als Top Mediziner 2016 Fußchirurgie im FOCUS-GESUNDHEIT wird das Konzept Spiraldynamik® vormittags in Wort und Bild präsentieren und am Nachmittag - zusammen mit Armin Harrasser, Reha-Team Brixen - zwei praktische Workshops leiten. Armin freut sich auf das AAPSM Abenteuer in San Franzisco und hat eine Videobotschaft erstellt. Pünktlich zu diesem Event wird das erste Spiraldynamik® Buch in Englischer Sprache erscheinen: Der Bestseller "Gut zu Fuss ein Leben lang" erscheint als E-Book unter dem Titel "Footloose an Painfree".

PS 2018 AAPSM Annual Meeting Sept 13-16, San Francisco Fisherman's Wharf: The best sports medicine foot & ankle program in the world! http://www.aapsm.org

Spiraldynamik® Med Centers & Praxen : Die Ärzte und Therapeuten sind spezialisiert auf funktionelle Diagnostik und Behandlung von Beschwerden des Bewegungssystems sowie auf nicht-operative Zweitmeinungen vor orthopädischen Eingriffen. Wir vermitteln unser Know-how gezielt und individuell durch spezialisierte Therapien mit Schritt-für-Schritt Übungsanleitungen. https://www.spiraldynamik.com

