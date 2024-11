1. Bundesliga: Abgeklärte Gladbacher schlagen harmloses St. Pauli

Am elften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach vor heimischer Kulisse gegen den FC St.

Pauli mit 2:0 gewonnen. Die Fohlen hatten von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand und belohnten sich früh: In der elften Minute führte eine Ecke zum Erfolg, als Friedrich die Honorat-Flanke auf Plea weiterleitete und der Franzose das Leder mit dem Knie über die Linie drückte. In der 22. Minute hätte der Angreifer den Doppelpack schnüren können, doch nachdem er Vasilj bereits umkurvt hatte rettete Nemeth gegen seinen Schuss auf der Torlinie. Stattdessen besorgte Torgarant Kleindienst in der 44. Minute das 2:0, als er von Hack steilgeschickt wurde und den Keeper mit einem Lupfer überwand. Nach 45 Minuten führte das Heimteam damit souverän gegen ideenlose Hanseaten. Auch in Durchgang zwei behielt die Borussia weitgehend die Spielkontrolle und kam zu einigen Chancen: In der 48. Minute schoss Ullrich am Ende eines vielversprechenden Angriffs drüber. In der 67. Minute bediente der eingewechselte Neuhaus rechts Honorat, der Neuzugang aus Brest zielte aber knapp zu weit links. Die bis dahin viel zu harmlosen Kiezkicker kamen in der 74. Minute zu ihrer besten Möglichkeit, als Treu auf Guilavogui flankte und der 26-Jährige knapp drüber köpfte. Ansonsten geriet die Gladbacher Hintermannschaft aber kaum ins Schwitzen. Erst in der Schlussphase schien die Blessin-Elf aufzuwachen und wurde gefährlich: In der 85. Minute lenkte Friedrich einen Fernschuss von Treu neben das Tor, in Minute 87 scheiterte Irvine per Kopf an Nicolas und in der 88. Minute verpasste Wahl frei vor dem Kasten.

Letztlich siegte die Seoane-Elf aber verdient. Damit klettert Gladbach in der Tabelle auf Rang sechs, St. Pauli bleibt auf Relegationsrang 16 hängen.