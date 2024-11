1. Bundesliga: Bayern München dominiert Union Berlin

Am neunten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München zuhause gegen den 1.

FC Union Berlin mit 3:0 gewonnen. Der Deutsche Rekordmeister ließ von Beginn an den Ball laufen und spielte gegen das Bollwerk der Köpenicker an. Ein Elfmeter verhalf dem FCB bereits in der 14. Minute zur Führung, als Hollerbach auf der Strafraumlinie Olise abräumte und Kane vom Punkt souverän verwandelte. Die Hauptstädter waren offensiv quasi gar nicht zu sehen, außer in der 33. Minute: Über Umwege kam Jordan aus acht Metern aus der Drehung zum Schuss, scheiterte aber am souverän reagierenden Manuel Neuer. Stattdessen erhöhte die Kompany-Elf in der 43. Minute, nachdem die Kugel von Davies über Kane bei Coman landete und der Franzose Rönnow im direkten Duell keine Chance ließ. Zur Pause führten die Bayern damit souverän und völlig verdient. Nach dem Seitenwechsel machte Kane dann alles klar: In der 51. Minute drückte er eine Kopfball-Hereingabe von Coman aus kürzester Distanz über die Linie.

Das zog dem Spiel quasi komplett den Stecker. Die Süddeutschen ließen den Ball laufen, während die Eisernen auf Schadensbegrenzung bedacht waren. In den Minuten bis zum Abpfiff passierte kaum noch etwas. Damit festigt Bayern München die Tabellenführung, Union Berlin findet sich vorerst auf Rang sechs wieder. In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es zudem folgende Ergebnisse: Hoffenheim - St. Pauli 0:2, Wolfsburg - Augsburg 1:1, Kiel Heidenheim 1:0.