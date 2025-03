1. Bundesliga: Bayern München lässt Federn bei Union Berlin

Am 26. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1.

FC Union Berlin an der Alten Försterei gegen den FC Bayern München mit 1:1 unentschieden gespielt. Nach dem eindrucksvollen Triumph über Leverkusen in der Champions League agierte der FCB zwar spielbestimmend, aber wenig zwingend. Die Eisernen verteidigten tapfer und ließen wenig zu. In der 27. Minute verzog Olise, in der 37. Minute fing Rönnow einen Musiala-Fernschuss sicher. Am nächsten dran war wohl Gnabry in der zweiten Minute der Nachspielzeit, aus spitzem Winkel kam der Nationalspieler aber nicht am Union-Keeper vorbei.

Entsprechend folgerichtig ging es torlos in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel hätte fast ein Eigentor die Hauptstädter jubeln lassen, in der 52. Minute kratzte Urbig Kimmichs abgefälschten Ball aber noch aus der Ecke. Die Baumgart-Elf schien nun Blut geleckt zu haben und konterte in der 59. Minute über Juranovic, dessen wuchtigen Abschluss der junge Neuer-Vertreter aber entschärfen konnte. In der 75. Minute war es dann aber doch passiert: Stanisic legte von rechts in den Rückraum für Joker Sané auf und der vollstreckte locker zur Führung. Das warf die Köpenicker aber nicht aus der Bahn: In der 84. Minute besorgte Hollerbach den Ausgleich, als der eingewechselte Angreifer eine Juranovic-Flanke von Urbig pfannenfertig serviert bekam und aus sechs Metern humorlos einschob. Anschließend bemühte sich sogar eher das Heimteam um den Siegtreffer, es blieb jedoch bei der Punkteteilung. Damit hat Tabellenführer Bayern München immer noch komfortable neun Punkte Vorsprung auf Verfolger Leverkusen vor deren Duell mit Stuttgart, Union Berlin kann dagegen an Hoffenheim vorbeiziehen und belegt nun Platz 13. In den Parallelspielen der 1. Bundesliga kam es zu folgenden Ergebnissen: Bremen - Mönchengladbach 2:4, Augsburg - Wolfsburg 1:0, Mainz - Freiburg 2:2.