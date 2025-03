1. Bundesliga: BVB schlägt Mainz vor heimischer Kulisse

Borussia Dortmund hat zum Abschluss des 27. Spieltags der Bundesliga einen 3:1-Heimsieg gegen den 1.

FSV Mainz 05 errungen. Die Dortmunder gingen in der ersten Halbzeit durch Tore von Maximilian Beier und Emre Can mit 2:0 in Führung. Beier erzielte in der 39. Minute das 1:0, nachdem er einen Pass von Karim Adeyemi verwertete. Nur drei Minuten später erhöhte Can per Kopfball nach einer Ecke von Nico Schlotterbeck auf 2:0. In der zweiten Halbzeit dominierte Dortmund weiterhin das Spielgeschehen.

Beier erzielte in der 72. Minute seinen zweiten Treffer des Abends und stellte damit auf 3:0. Mainz kam in der 76. Minute durch Paul Nebel noch zum Anschlusstreffer, doch die Dortmunder ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Trotz einiger Bemühungen der Mainzer, die Partie zu drehen, blieb es beim 3:1-Endstand. Mit diesem Sieg verbesserte sich Borussia Dortmund in der Tabelle und verkürzte den Rückstand auf die internationalen Plätze. Mainz hingegen verpasste die Chance, sich weiter in den Champions-League-Rängen zu festigen. Die Dortmunder zeigten sich vor heimischem Publikum stark und nutzten ihre Chancen effektiv, während Mainz trotz guter Ansätze in der Offensive nicht entscheidend durchdringen konnte.