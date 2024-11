1. Bundesliga: Elfmeter erlöst Bayern München gegen Augsburg

Am elften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München daheim gegen den FC Augsburg mit 3:0 gewonnen.

Der deutsche Rekordmeister riss gegen defensiv fokussierte Gäste das Spiel von Beginn an an sich. Echte Chancen waren in der ersten Halbzeit aber Mangelware: Erst in der 27. Minute wurde es mal zwingend, als Kane aus spitzem Winkel Labrovic prüfte und der Keeper im Anschluss auch Musiala am Torerfolg hindern konnte. In der dritten Minute der Nachspielzeit versuchte es Goretzka mal aus der Distanz und der FCA-Keeper reagierte bravourös. Nach 45 Minuten gab es also keine Treffer zu vermelden, was dem zähen Spielverlauf angemessen war. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte meldete Goretzka den FCB vorne an, in der 49. Minute köpfte der Mittelfeldspieler auf die Querlatte.

Ansonsten hielt die Thorup-Elf die Kompany-Truppe aber vom eigenen Kasten fern. So musste es am 63. Minuten ein Elfmeter für die Hausherren richten: Nach einem klaren Handspiel von Pedersen im Sechzehner durfte Kane antreten und verwandelte trocken oben rechts. Im Anschluss tat sich der Tabellenführer zwar weiter schwer, sah sich aber auch nicht mit neuen Augsburger Offensivbemühungen konfrontiert. Somit kontrollierten die Bayern die knappe Führung über die Zeit und machten in der Nachspielzeit noch den Deckel drauf: Schlotterbeck hinderte Kane mit einem Foul am Abschluss, flog mit Gelb-Rot vom Platz und der Engländer traf erneut per Strafstoß. Der Topstürmer hatte aber noch nicht genug: In der fünften Minute der Nachspielzeit nahm er eine Goretzka-Flanke mit dem Fuß an, köpfte ein und machte damit den Hattrick komplett. Danach war Schluss. Somit baut Bayern München seine Tabellenführung vorerst auf acht Zähler vor RB Leipzig aus, Augsburg bleint auf Rang 13 hängen.