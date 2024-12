1. Bundesliga: Hoffenheims Bruun Larsen entreißt BVB spät den Sieg

Am 14. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund zuhause gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:1 unentschieden gespielt.

Beide Teams suchten in der Anfangsphase den Weg nach vorne: In der fünften Minute verhinderte Baumann ein Fast-Eigentor von Nsoki, Moerstedt feuerte in der achten Minute aus spitzem Winkel knapp drüber. Insgesamt wirkte der BVB aber gefährlicher. In der 22. Minute schoss Schlotterbeck nach Freistoß nur ans Außennetz, in der 39. Minute parierte der TSG-Keeper herausragend gegen Beier. Zur Pause gab es aber keine Treffer zu vermelden. Das sollte sich unmittelbar nach Wiederanpfiff ändern: Eine Gittens-Flanke klärte Nsoki genau auf Reyna und der US-Nationalspieler knallte das Leder aus 15 Metern volley in den rechten oberen Winkel. Nachfolgend hätte vor allem Adeyemi nachlegen können, verpasste nach starken Aktionen in der 51. und 55. Minute aber jeweils haarscharf.

So blieb die Ilzer-Elf im Spiel und hätte in der 62. Minute beinahe ausgeglichen, Hlozek köpfte aber knapp über das Gehäuse. Danach agierten beide Mannschaften aber zu unpräzise, viel spielte sich in dieser Phase im Mittelfeld ab. In der 83. Minute gab es nochmal eine Schrecksekunde, als Kobel eine Prass-Flanke erst im Nachfassen entschärfte. Das Spiel plätscherte ansonsten aber dem Ende entgegen. Völlig aus dem Nichts gelang ausgerechnet Ex-Borusse Bruun Larsen in der ersten Minute der Nachspielzeit dann aber doch noch der Ausgleich: Der eingewechselte Däne lauerte nach Gendrey-Einwurf am Fünfmeterraum, bekam die Kugel von Tabakovic verlängert und schob trocken ein. Kurz darauf war Schluss. Mit dem Last-Minute-Remis rutscht der BVB in der Tabelle vorerst auf Rang acht ab, Hoffenheim bleibt auf Platz 14 hängen.