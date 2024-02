1. Bundesliga: Leverkusen und Gladbach trennen sich ohne Tore

In der Samstagabendpartie des 19. Spieltags der Fußball-Bundesliga haben sich Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach torlos getrennt.

Bayer startete mit viel Tempo und Dominanz in die Begegnung, Gladbach hielt ambitioniert dagegen und verteidigte kompakt. Insgesamt gab es wenige Chancen auf beiden Seiten, die dann nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Leverkusen behauptet die Tabellenführung, lässt jedoch zwei Punkte liegen. Am nächsten Samstag fährt Leverkusen nach Darmstadt, Gladbach tritt bei den Bayern an.