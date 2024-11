1. Bundesliga: Spielfreudige Gladbacher torlos in Leipzig

Am zehnten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig in der Red-Bull-Arena gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:0 unentschieden gespielt.

Die Sachsen sahen sich von Beginn an mit spielfreudigen Rheinländern konfrontiert, die nach dem Sieg gegen Bremen Selbstvertrauen aufwiesen. In der neunten Minute versuchte es Hack einfach mal aus 35 Metern gegen den weit herausgerückten Gulacsi, der gerade noch retten konnte. In der 22. Minute hatte Kleindienst die Riesenchance auf die Führung, der RB-Keeper hielt allein gegen den Stürmer aber bravourös. Auf der Gegenseite sorgte Scally für die beste RB-Chance, als er einen Pass von Musa beinahe ins eigene Tor lenkte. In der 43. Minute setzte diesmal Kleindienst Honorat in Szene, der Franzose ließ von der Strafraumkante aber nur die Latte erzittern.

Zur Pause durfte sich die Rose-Elf über das torlose Unentschieden sehr glücklich schätzen. In Hälfte zwei ging das Offensivspiel in beide Richtungen nur noch schleppend voran. Die Tristesse wurde erst in der 64. Minute von Baumgartner gebrochen, der allein vor Nicolas am glänzend reagierenden Ersatzkeeper scheiterte. Ansonsten schleppte sich die Partie aber ihrem Ende entgegen, letztlich trennten sich beide Teams folgerichtig torlos. Damit bleibt Leipzig in der Tabelle fünf Zähler hinter Bayern München Zweiter, Gladbach hält vorerst Rang neun.