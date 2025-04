1. Bundesliga: St. Pauli erkämpft Remis gegen Gladbach

Im ersten Sonntagsspiel des 28. Bundesliga-Spieltags haben sich der FC St.

Pauli und Borussia Mönchengladbach 1:1 getrennt. Ko Itakura erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das erste Tor des Tages per Kopfball nach einer Ecke von Franck Honorat. Dabei waren die Hausherren eigentlich über die gesamte Dauer der ersten Hälfte das bessere Team, blieben aber im Abschluss harmlos. In der zweiten Halbzeit setzte St. Pauli seinen Druck fort, doch die Gladbacher Abwehr hielt lange stand. Erst in der 85. Minute klingelte es im Kasten der Gäste, als Oladapo Afolayan per Distanzschuss für den hochverdienten Ausgleich sorgte.

Danach blieb es bei der Punkteteilung. In der Tabelle rutschen die Gladbacher auf den sechsten Platz ab, sind aber weiterhin mittendrin im Kampf um die internationalen Plätze. Die Hamburger rangieren unterdessen auf dem 15. Rang und kämpfen gegen den Abstieg. Für St. Pauli geht es am Samstag in Kiel weiter, die Fohlen sind zeitgleich gegen Freiburg gefordert.