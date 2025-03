1. Bundesliga: Union dreht Spiel in Freiburg

Im ersten Sonntagsspiel des 27. Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes 2:1 beim SC Freiburg gewonnen.

Die Partie nahm in der 29. Minute mit einem Tor von Lucas Höler für Freiburg Fahrt auf, der Stürmer traf nach einer flachen Hereingabe von Vincenzo Grifo. Doch Union antwortete schnell mit einem Treffer von Rani Khedira, der aus 18 Metern Entfernung einen wuchtigen Schuss im Tor der Hausherren versenkte. In der zweiten Halbzeit gelang dann Andrej Ilic in der 48. Minute der entscheidende Treffer für Union Berlin. Nach einem langen Ball von Keeper Frederik Rönnow und einer Flanke von Tim Skarke köpfte Ilic den Ball ins Netz.

Freiburg versuchte im Anschluss, den Druck zu erhöhen. Trotz mehrerer Chancen hielt aber die Abwehr der Eisernen stand. In der Tabelle rutscht Freiburg durch die Niederlage auf den siebten Rang. Die Köpenicker bleiben derweil auf dem 13. Platz, vergrößern aber das Polster zur Abstiegszone. Für Freiburg geht es am Samstag gegen Borussia Dortmund weiter, Union ist am Tag darauf gegen Wolfsburg gefordert.