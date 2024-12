1. Bundesliga: VfB kommt gegen Union stark zurück

Zum Auftakt des 13. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin beim VfB Stuttgart 2:3 verloren.

In einer an Höhepunkten armen ersten Halbzeit zeigten sich Gäste effizienter und gingen in der 37. Minute in Führung. VfB-Keeper Alexander Nübel sah bei dem Kopfball von Danilho Doekhi allerdings nicht gut aus. So zäh sich der erste Durchgang gestaltet hatte, umso furioser starteten die Teams in die zweite Hälfte. In der 48. Minute erhöhte Robert Skov für die Gäste nach einer Ecke auf 2:0.

Doch nur drei Minuten später verkürzte Nick Woltemade und sorgte kurz darauf auch noch für den Ausgleich. In der 69. Minute nutzte schließlich Atakan Karazor einen schweren Patzer von Union-Keeper Frederik Rönnow aus, um die Führung zu erzielen. Die Köpenicker zeigten sich von diesem Rückschlag zwar wenig beeindruckt, konnten aber nicht mehr zurückkommen. Am nächsten Spieltag empfängt Union an der Alten Försterei die noch sieglosen Bochumer. Der VfB tritt derweil zum schwäbischen Duell beim 1. FC Heidenheim an.