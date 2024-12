2. Bundesliga: Düsseldorf schlägt Braunschweig nach Blitzstart

Zum Abschluss des 15. Spieltags der 2.

Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf 5:0 gegen Eintracht Braunschweig gewonnen. Durch einen Blitzstart legten die Hausherren bereits früh in der Partie den Grundstein für den Sieg. Nach Toren von Dawid Kownacki (4. und 11. Minute) sowie Isak Johannesson (8. Minute) arbeiteten sie sich schon in den ersten Minuten einen komfortablen Drei-Tore-Vorsprung heraus. Braunschweig blieb im Anschluss harmlos und im zweiten Durchgang konnte dann in der 70. Minute erneut Johannesson für einen noch deutlicheren Spielstand sorgen. Den Schlusspunkt markierte dann Joker Dzenan Pejcinovic in der 87. Minute. Düsseldorf rückt durch den Sieg auf den sechsten Rang vor, während die Braunschweiger auf dem 15. Platz bleiben.

Für die Fortuna geht es am kommenden Samstag auf Schalke weiter, Braunschweig ist am Tag darauf gegen Elversberg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Jahn Regensburg - 1. FC Köln 0:1, Hamburger SV - SV Darmstadt 98 2:2.