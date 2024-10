2. Bundesliga: Fürth gewinnt auf Schalke

Am 10. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Greuther Fürth auf Schalke mit 4:3 gewonnen.

Nach der kürzlichen Derbyniederlage und der Entlassung von Alexander Zorniger wirkt der erste Sieg seit Ende August für die Franken wie ein Befreiungsschlag. Roberto Massimo brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, Damian Michalski legte in der 27. Minute nach. Schalke konnte zwar in der 32. Minute durch Max Grüger anschließen, aber noch vor dem Halbzeitpfiff konnte Fürth weiter erhöhen, Roberto Massimo traf erneut (39. Minute). Nachdem Schalkes Felipe Sánchez in der 48. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, war Fürth zunächst noch dominanter, Noel Futkeu traf für die Gäste in der 62. Minute. Aber dann verlegten sich die Franken auf die Abwehr, und Schalke witterte doch nochmal Morgenluft: Paul Seguin traf in der 78. Minute und nach dem Treffer seines Teamkollegen Taylan Bulut in der 92. Minute schien auch der Ausgleich noch möglich - den es aber nicht mehr gab. In der Tabelle klettert Fürth auf Rang zehn, Schalke bleibt auf Platz 14. Die weiteren Ergebnisse vom frühen Samstagnachmittag: Karlsruher SC - Hertha BSC 1:3 und SV 07 Elversberg - Hamburger SV 4:2.