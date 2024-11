2. Bundesliga: Hannover springt gegen KSC an Tabellenspitze

Am 11. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Karlsruher SC bei Hannover 96 1:2 verloren.

Dabei waren die Niedersachsen im ersten Durchgang zunächst das aktivere Team. Der KSC zeigte sich jedoch effizienter. Nachdem ein Tor von Budu Zivzivadze zuvor noch wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen worden war, brachte der ehemalige 96er Marcel Franke die Badener kurz vor der Pause per Kopf in Führung. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren folglich besonders gefordert.

In der 66. Minute gelang Hannover schließlich der Ausgleich. Der eingewechselte Jessic Ngankam hämmerte den Ball aus äußerst spitzem Winkel unter die Latte. Eine Minute vor Schluss drehte Marcel Halstenberg per Foulelfmeter das Spiel komplett. Schiedsrichter Richard Hempel hatte zuvor nach Videostudium in einer engen Szene zwischen Nicolo Tresoldi und Nicolai Rapp ein Foul erkannt. Mit dem Sieg erobern die 96er die Tabellenführung, nachdem der bisherige Ligaprimus Fortuna Düsseldorf am Freitagabend gegen Aufsteiger Preußen Münster verloren hatte. Am Sonntag kann allerdings noch der SC Paderborn vorbeiziehen. Am nächsten Spieltag empfangen die Karlsruher am Wildpark die Preußen aus Münster, während es für Hannover ins Saarland zur SV Elversberg geht. Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: Greuther Fürth - SV Darmstadt 98 1:5, Jahn Regensburg - SV Elversberg 1:0.